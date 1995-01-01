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    Ибрагимович вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг Европы

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оформил дубль в воскресном матче Серии А против «Наполи» (3:1).

    Теперь в активе шведа 288 забитых мячей в топ-5 европейских лигах.

    По этому показателю 39-летний форвард вышел на чистое восьмое место в истории, опередив англичанина Гордона Ходжсона.

    Впереди Ибрагимовича только Криштиану Роналду (455), Лионель Месси (447), Джимми Гривз (366), Герд Мюллер (365), Стив Блумер (317), Дикси Дин (310) и Делио Оннис (299).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Stats Foot

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +41073

      MaxRnD 1 минуту назад

      Какая-то запредельная у шведа двужильность. Сверхчеловек из другого мира. Так колотить в одном из ведущих чемпионатов в свои 40 лет .....

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      Рейтинг: +174

      Жорик секс обжорик 5 минут назад

      Чет мне кажется, он не остановится...

      0
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      Рейтинг: +2776

      raritet 6 минут назад

      Интересно, читает ли молодежь ; Соболев, Заболотный , Дзюба и другие про дедушку Ибру . Он же им показывает как нужно относиться к делу...

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      Рейтинг: +499

      Fusballer 16 минут назад

      Ибра крут. Работает головой и ногами, а не...

      1
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      Рейтинг: +174

      Жорик секс обжорик > Fusballer 5 минут назад

      а не руками ты хотел сказать?

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