Ибрагимович вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг Европы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оформил дубль в воскресном матче Серии А против «Наполи» (3:1).

Теперь в активе шведа 288 забитых мячей в топ-5 европейских лигах.

По этому показателю 39-летний форвард вышел на чистое восьмое место в истории, опередив англичанина Гордона Ходжсона.

Впереди Ибрагимовича только Криштиану Роналду (455), Лионель Месси (447), Джимми Гривз (366), Герд Мюллер (365), Стив Блумер (317), Дикси Дин (310) и Делио Оннис (299).