Гончаренко – об игре Дивеева после сотрясения мозга: «Выбора не было. Игорь – боец»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

– Начало игры и концовку мы провели хорошо, середину – не очень. Сегодня не хватало привычного для нас движения в позиционных атаках, качественного завершения. Путем замен пытались усилить игру, чтобы все-таки забить. Погодные условия изменились, поэтому движение мяча изменилось.

– Почему не было Васина, Кучаева, Марио и Дзагоева?

– Не было возможности усилить атаку. Столько людей выпало по разным причинам, говорить нет смысла.

– Как Дивеев вообще вышел после сотрясения мозга и перелома носа и как выдержал сегодня борьбу с Заболотным?

– Игорь боец. Выбора сегодня не было. Наполучал сегодня прилично.

– Почему Дивеев вышел на разминку в маске, а на игре без нее?

– Достаточно неудобно играть в маске. Решили заклеить, подлатали как могли.

– Почему выпустили на правый фланг Зайнутдинова, а не отдали предпочтение Марадишвили?

– Марадишвили в большей степени у нас опорный. Зайнутдинов больше провел с краю.