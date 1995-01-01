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    Гончаренко – об игре Дивеева после сотрясения мозга: «Выбора не было. Игорь – боец»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

    – Начало игры и концовку мы провели хорошо, середину – не очень. Сегодня не хватало привычного для нас движения в позиционных атаках, качественного завершения. Путем замен пытались усилить игру, чтобы все-таки забить. Погодные условия изменились, поэтому движение мяча изменилось.

    – Почему не было Васина, Кучаева, Марио и Дзагоева?

    – Не было возможности усилить атаку. Столько людей выпало по разным причинам, говорить нет смысла.

    – Как Дивеев вообще вышел после сотрясения мозга и перелома носа и как выдержал сегодня борьбу с Заболотным?

    – Игорь боец. Выбора сегодня не было. Наполучал сегодня прилично.

    – Почему Дивеев вышел на разминку в маске, а на игре без нее?

    – Достаточно неудобно играть в маске. Решили заклеить, подлатали как могли.

    – Почему выпустили на правый фланг Зайнутдинова, а не отдали предпочтение Марадишвили?

    – Марадишвили в большей степени у нас опорный. Зайнутдинов больше провел с краю.

    • ЦСКА не проигрывает в РПЛ с 27 сентября.
    • Клуб занимает первое место в таблице.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2047

      giluxa1963 32 минуты назад

      Хаболотный опять показал своё гнилое нутро так и метил в лицо парню а судья этому патакал

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      Рейтинг: +18943

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поправляйся, Игорь.

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