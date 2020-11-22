Федотов: «Сочи» не включается в игру, пока не получит пинок»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). У сочинцев отличился бывший игрок москвичей Никита Бурмистров.

«Проблема в том, что пока мы не получим пинок в виде гола, не включаемся в игру. Далее все стало лучше. Игра флангами, гол забили, имели ряд моментов. Забили гол, но там рассмотрели какой-то офсайд.

Жоаозиньо? Ничего серьезного. Через несколько секунд стало понятно, что ничего страшного не произошло. Что и показал дальнейший ход событий — он выглядел очень хорошо.

Итог? Что-то получилось, что-то — нет. Мы дома потеряли несколько важных очков. Все по делу: где-то приобретаешь очки, где-то теряешь. Но баланс был», – сказал Федотов.