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    Федотов: «Сочи» не включается в игру, пока не получит пинок»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). У сочинцев отличился бывший игрок москвичей Никита Бурмистров.

    «Проблема в том, что пока мы не получим пинок в виде гола, не включаемся в игру. Далее все стало лучше. Игра флангами, гол забили, имели ряд моментов. Забили гол, но там рассмотрели какой-то офсайд.

    Жоаозиньо? Ничего серьезного. Через несколько секунд стало понятно, что ничего страшного не произошло. Что и показал дальнейший ход событий — он выглядел очень хорошо.

    Итог? Что-то получилось, что-то — нет. Мы дома потеряли несколько важных очков. Все по делу: где-то приобретаешь очки, где-то теряешь. Но баланс был», – сказал Федотов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2229

      sobaka120982 55 минут назад

      Плевать на мнения других кто только критикует, я скажу что вы очень боявитая и не уступчивая команда стала!!! Далеко не статисты теперь!!!

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      Рейтинг: +866

      Ловкий Бубен 2 часа назад

      Правильно "на классе" Сочи становится самым популярным клубом страны

      1
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      Рейтинг: +5995

      knikos 3 часа назад

      Ищи форварда ! С Зе Болотом ничего не добьёшься ! Игра поставлена хорошо , тут сказать нечего , а вот в завершении атак с таким " на пАдающим" дело дрянь .

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