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  • Федотов: «Сочи» не включается в игру, пока не получит пинок»

Федотов: «Сочи» не включается в игру, пока не получит пинок»

22 ноября 2020, 16:40
3

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). У сочинцев отличился бывший игрок москвичей Никита Бурмистров.

«Проблема в том, что пока мы не получим пинок в виде гола, не включаемся в игру. Далее все стало лучше. Игра флангами, гол забили, имели ряд моментов. Забили гол, но там рассмотрели какой-то офсайд.

Жоаозиньо? Ничего серьезного. Через несколько секунд стало понятно, что ничего страшного не произошло. Что и показал дальнейший ход событий — он выглядел очень хорошо.

Итог? Что-то получилось, что-то — нет. Мы дома потеряли несколько важных очков. Все по делу: где-то приобретаешь очки, где-то теряешь. Но баланс был», – сказал Федотов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Федотов Владимир
Комментарии (3)
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knikos
1606052759
Ищи форварда ! С Зе Болотом ничего не добьёшься ! Игра поставлена хорошо , тут сказать нечего , а вот в завершении атак с таким " на пАдающим" дело дрянь .
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Ловкий Бубен
1606053805
Правильно "на классе" Сочи становится самым популярным клубом страны
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sobaka120982
1606061104
Плевать на мнения других кто только критикует, я скажу что вы очень боявитая и не уступчивая команда стала!!! Далеко не статисты теперь!!!
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