Федотов: «Сочи» не включается в игру, пока не получит пинок»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). У сочинцев отличился бывший игрок москвичей Никита Бурмистров.
«Проблема в том, что пока мы не получим пинок в виде гола, не включаемся в игру. Далее все стало лучше. Игра флангами, гол забили, имели ряд моментов. Забили гол, но там рассмотрели какой-то офсайд.
Жоаозиньо? Ничего серьезного. Через несколько секунд стало понятно, что ничего страшного не произошло. Что и показал дальнейший ход событий — он выглядел очень хорошо.
Итог? Что-то получилось, что-то — нет. Мы дома потеряли несколько важных очков. Все по делу: где-то приобретаешь очки, где-то теряешь. Но баланс был», – сказал Федотов.
- «Сочи» поднялся на пятое место, опередив «Локомотив».
- В следующем туре сочинцы сыграют с «Уралом» (29 ноября).
- ЦСКА выиграл первый круг.
Источник: «Спорт-Экспресс»