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    Жоаозиньо терял сознание в первом тайме матча с ЦСКА

    В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». В конце первого тайма футболист гостей Жоаозиньо получил случайный удар по затылку и на минуту потерял сознание.

    Медики «Сочи» привели игрока в чувство, просьбы о замене с его стороны не было.

    • В случае хотя бы ничьей москвичи выиграют 1-й круг РПЛ.
    • «Сочи», если выиграет, поднимется на 5-е место.
    • Жоаозиньо в сезоне РПЛ пропустил только 1 матч, сделал 2 голевых паса.

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    Источник: Бомбардир.ру

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