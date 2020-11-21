Ловрен будет капитаном «Зенита» в игре с «Ахматом», Дзюба без повязки во втором матче подряд

Сегодня в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом».

Капитаном петербургской команды во второй игре подряд будет не Артем Дзюба.

С капитанской повязкой на поле выйдет, как и две недели назад, защитник Деян Ловрен.