Ловрен будет капитаном «Зенита» в игре с «Ахматом», Дзюба без повязки во втором матче подряд

Сегодня в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом».
Капитаном петербургской команды во второй игре подряд будет не Артем Дзюба.
С капитанской повязкой на поле выйдет, как и две недели назад, защитник Деян Ловрен.
- Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
- По итогам 14 туров «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» – второе.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ