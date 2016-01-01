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    Ловрен будет капитаном «Зенита» в игре с «Ахматом», Дзюба без повязки во втором матче подряд

    Сегодня в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом».

    Капитаном петербургской команды во второй игре подряд будет не Артем Дзюба.

    С капитанской повязкой на поле выйдет, как и две недели назад, защитник Деян Ловрен.

    • Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене».
    • Начало – в 16:30 по московскому времени.
    • По итогам 14 туров «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» – второе.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +821

      Ziklop 49 минут назад

      по игре должен на лавке сидеть, но Семак зассыт в перерыве заменить.

      0
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      Рейтинг: +5274

      NewLife 50 минут назад

      синит в меньшинстве пока на ничейку катает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +821

      Ziklop > NewLife 48 минут назад

      дзюба одни потери, ноль полный.

      1
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      Рейтинг: +11927

      Garrincha58 1 час назад

      и это правильно

      0
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      Рейтинг: +10844

      alarm > Garrincha58 1 час назад

      как по мне - ракицкий больше заслуживает

      0
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      Рейтинг: -1380

      Голубая устрица > alarm 50 минут назад

      Позор бомжениту

      0
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