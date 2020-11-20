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    Зобнин: «Тедеско уважает Россию, хочет остаться надолго. Игроков это подкупает»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поговорил о фигуре главного тренера Доменико Тедеско. Игроки им довольны.

    «Тедеско – человек, умеющий находить язык со всеми. Он всегда поможет, если кто-то не играет, то всегда объяснить почему. В этом плане он большой специалист. Общаюсь с ним на русском? Да на разных общаемся. Плюс у нас переводчик есть ведь. Но человек приехал в новую для себя страну, начал учить еe язык – значит, уважает Россию, хочет здесь надолго остаться. Нас, футболистов, это тоже подкупает. Игроки – они ведь как дети, всe подмечают. И для нас, особенно русских, это очень приятно», – сказал Зобнин.

    • Тедеско работает в России больше года.
    • «Спартак» идет в РПЛ третьим.
    • Завтра, 21 ноября, команда примет в 15-м туре «Динамо» – бывший клуб Зобнина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    20.11.2020 23:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2710

      Puddle 55 минут назад

      А лучше всего Педеско научился визжать и хрюкать!
      P/S. Стыдно за юного хряка под ником "vsespartak01", он же "аларм дубль2", он же маленький Де Зеув! Гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: +455

      Fusballer > Puddle 45 минут назад

      Я думал, кто же первый комментарий напишет - ты или аларм)))
      Ты победил - поздравляю!!!))))

      1
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      Рейтинг: +107

      Dob13 > Puddle 44 минуты назад

      Уважаемый, ты вообще какими-нибудь делами обременен в жизни? Работа, семья, спорт, хобби? Судя по времени написания комментариев, ты сидишь тут круглосуточно.

      0
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      Рейтинг: +107

      Dob13 > Fusballer 41 минуту назад

      А они походу сидят и постоянно страницу обновляют, в ожидании очередной новости про Спартак.

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