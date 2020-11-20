Зобнин: «Тедеско уважает Россию, хочет остаться надолго. Игроков это подкупает»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поговорил о фигуре главного тренера Доменико Тедеско. Игроки им довольны.

«Тедеско – человек, умеющий находить язык со всеми. Он всегда поможет, если кто-то не играет, то всегда объяснить почему. В этом плане он большой специалист. Общаюсь с ним на русском? Да на разных общаемся. Плюс у нас переводчик есть ведь. Но человек приехал в новую для себя страну, начал учить еe язык – значит, уважает Россию, хочет здесь надолго остаться. Нас, футболистов, это тоже подкупает. Игроки – они ведь как дети, всe подмечают. И для нас, особенно русских, это очень приятно», – сказал Зобнин.