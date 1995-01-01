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    «Ньюскал» подал иск к АПЛ из-за срыва продажи клуба

    «Ньюкасл» подал в суд на АПЛ в связи со срывом продажи клуба саудовским инвесторам.

    «Клуб не комментирует подробности материалов дела в отношении АПЛ, но может подтрведить, что он инициировал арбитражное разбирательство против Премьер-лиги. Неизвестно, когда оно будет завершено, учитывая подход АПЛ и ее юристов – компании Bird & Bird. Тем не менее, клуб сделает все возможное, чтобы добиться справедливого, полного и своевременного рассмотрения иска», – говорится в сообщении «Ньюкасла».

    • В клубе считают, что АПЛ заблокировала продажу клуба группе инвесторов из Саудовской Аравии.
    • В чемпионате Англии «Ньюкасл» идет на 13-м месте.

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    Источник: Официальный сайт «Ньюкасла»

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