«Ньюскал» подал иск к АПЛ из-за срыва продажи клуба

«Ньюкасл» подал в суд на АПЛ в связи со срывом продажи клуба саудовским инвесторам.

«Клуб не комментирует подробности материалов дела в отношении АПЛ, но может подтрведить, что он инициировал арбитражное разбирательство против Премьер-лиги. Неизвестно, когда оно будет завершено, учитывая подход АПЛ и ее юристов – компании Bird & Bird. Тем не менее, клуб сделает все возможное, чтобы добиться справедливого, полного и своевременного рассмотрения иска», – говорится в сообщении «Ньюкасла».