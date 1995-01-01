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    Ещe один защитник «Ливерпуля» получил травму

    Кадровые проблемы «Ливерпуля» в обороне усугубляются, пишет ESPN.

    Серьезные повреждения получили Вирджил ван Дейк и Джо Гомес – они могут пропустить остаток сезона. Продолжают лечиться Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон. Остаeтся в лазарете и опорный хавбек Фабиньо, который способен сыграть в центре защиты.

    Новым травмированным стал 19-летний воспитанник Рис Уильямс, сыгравший пять матчей в этом сезоне.

    Также «Ливерпулю» не поможет в ближайших матчах нападающий Мохамед Салах. У египтянина коронавирус.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3721

      Павелий 1 час назад

      Так заберите обратно Ловрена.

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