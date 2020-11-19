Ещe один защитник «Ливерпуля» получил травму

Кадровые проблемы «Ливерпуля» в обороне усугубляются, пишет ESPN.

Серьезные повреждения получили Вирджил ван Дейк и Джо Гомес – они могут пропустить остаток сезона. Продолжают лечиться Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон. Остаeтся в лазарете и опорный хавбек Фабиньо, который способен сыграть в центре защиты.

Новым травмированным стал 19-летний воспитанник Рис Уильямс, сыгравший пять матчей в этом сезоне.

Также «Ливерпулю» не поможет в ближайших матчах нападающий Мохамед Салах. У египтянина коронавирус.