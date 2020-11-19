Sport.es: Покеттино готов возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не откажет «Барселоне», если клуб снова сделает ему предложение о сотрудничестве.
Как пишет Sport.es, аргентинский специалист уже дважды отвечал отказом каталонцам, но в третий раз он намерен дать согласие.
- 48-летний Покеттино остается без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из «Тоттенхэма».
- Ранее он исключал свое появление на «Камп Ноу» из-за уважения к бывшему клубу «Эспаньолу».
- «Барсу» сейчас возглавляет Рональд Куман.
Источник: Sport.es