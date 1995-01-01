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    Sport.es: Покеттино готов возглавить «Барселону»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не откажет «Барселоне», если клуб снова сделает ему предложение о сотрудничестве.

    Как пишет Sport.es, аргентинский специалист уже дважды отвечал отказом каталонцам, но в третий раз он намерен дать согласие.

    • 48-летний Покеттино остается без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из «Тоттенхэма».
    • Ранее он исключал свое появление на «Камп Ноу» из-за уважения к бывшему клубу «Эспаньолу».
    • «Барсу» сейчас возглавляет Рональд Куман.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: -737

      Синитсосит 30 минут назад

      куман ещё годик другой будет руководить, так что покеттино, сиди уж там

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