Sport.es: Покеттино готов возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не откажет «Барселоне», если клуб снова сделает ему предложение о сотрудничестве.

Как пишет Sport.es, аргентинский специалист уже дважды отвечал отказом каталонцам, но в третий раз он намерен дать согласие.