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    Гендиректор «Краснодара» оштрафован на 100 тысяч за критику арбитров матча со «Спартаком»

    Комитет РФС по этике наказал генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига за высказывание в адрес судей после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

    «Комитет вынес замечание в адрес Хашига и оштрафовал его на 100 тысяч рублей», – сказал глава комитета Семен Андреев.

    «Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3072

      Гавроша 8 минут назад

      На сырдых пасть не разевай, их вытянули а ты молчи - не то оштрафуют!

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      Рейтинг: +3072

      Гавроша > Гавроша 7 минут назад

      Арбитр Федотов: «Первый гол в Краснодаре «Спартак» забил не по правилам» https://bombardir.ru/news/614358-Arbitr-Fedotov-Pervyy-gol-v-Krasnodare-Spartak-zabil-ne-po-pravilam

      «Чемпионат»: РФС отстранил Безбородова и Левникова по итогам матча «Краснодар» – «Спартак» и применит к ним санкции

      https://bombardir.ru/news/614615-Chempionat-RFS-otstranil-Bezborodova-i-Levnikova-po-itogam-matcha-Krasnodar-Spartak-i-primenit-k-nim-sankcii

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      Рейтинг: +991

      Argon 37 минут назад

      Демократия по русски

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      Рейтинг: +3072

      Гавроша > Argon 5 минут назад

      Стыдно за свинарник!

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