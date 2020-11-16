Главные новости дня. Польских судей убрали с матча Сербия – Россия, у Сафонова подозрение на коронавирус

В сборной Украины выявлены три новых случая заражения коронавирусом

«СЭ»: «Зенит» не планирует продавать Дзюбу

«РБ-Спорт»: общая задолженность «Тамбова» – около 360 миллионов рублей

У Сафонова подозрение на коронавирус

Семин может войти в тренерский штаб «Балтики»

Metaratings: ЦСКА не намерен продлевать контракт с Васиным и хочет отдать его в аренду

Восемь игроков юношеской сборной России заразились коронавирусом

Marca: «ПСЖ» не будет подписывать Рамоса, приоритет клуба – продление контракта с Мбаппе

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Матч Сербия – Россия обслужит английская судейская бригада вместо польской