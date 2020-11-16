Восемь игроков юношеской сборной России заразились коронавирусом

Восемь игроков и пять членов тренерского штаба юношеской сборной России сдали положительные тесты на коронавирус.

«Во время очередного тестирования юношеской сборной России (U-15), проводящей учебно-тренировочный сбор в Железноводске, у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.

У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. В настоящее время, в соответствии с действующими нормами, они находятся в изоляции под постоянным контролем врачей команды и местных органов здравоохранения», – сообщает пресс-служба РФС.