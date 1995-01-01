Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Восемь игроков юношеской сборной России заразились коронавирусом

    Восемь игроков и пять членов тренерского штаба юношеской сборной России сдали положительные тесты на коронавирус.

    «Во время очередного тестирования юношеской сборной России (U-15), проводящей учебно-тренировочный сбор в Железноводске, у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.

    У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. В настоящее время, в соответствии с действующими нормами, они находятся в изоляции под постоянным контролем врачей команды и местных органов здравоохранения», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Из-за коронавируса у молодежной сборной сорвался матч с «Аланией» 2004 года рождения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80575
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru