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    Metaratings: ЦСКА не намерен продлевать контракт с Васиным и хочет отдать его в аренду

    ЦСКА не планирует продлевать контракт с центральным защитником Виктором Васиным и хочет отдать его в арену.

    По информации Metaratings, по аренде защитника в ЦСКА не обращался еще ни один клуб РПЛ. Руководство армейцев самостоятельно выходило на несколько команд, но ни одна из них не ответила согласием по различным причинам.

    • Васин выступает за ЦСКА с 2011 года.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.
    • В текущем сезоне РПЛ защитник провел семь матчей.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1090

      elessar arnor 4 минуты назад

      ахах! Игорян еще никогда так не ошибался, когда произносил слова про великого

      0
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      Рейтинг: +10577

      Skull_Boy 19 минут назад

      В Торпедо его

      0
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      Рейтинг: +2043

      giluxa1963 45 минут назад

      кому он нужен это неликвид

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      Рейтинг: +2010

      Бомбардиръ 55 минут назад

      Васин постарался так, чтобы стать неликвидным защитником...

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      Рейтинг: +491

      ZEVS71 1 час назад

      Ну тут чтоб отдать, придётся доплатить)))

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