Metaratings: ЦСКА не намерен продлевать контракт с Васиным и хочет отдать его в аренду

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ЦСКА не планирует продлевать контракт с центральным защитником Виктором Васиным и хочет отдать его в арену.
По информации Metaratings, по аренде защитника в ЦСКА не обращался еще ни один клуб РПЛ. Руководство армейцев самостоятельно выходило на несколько команд, но ни одна из них не ответила согласием по различным причинам.
- Васин выступает за ЦСКА с 2011 года.
- Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.
- В текущем сезоне РПЛ защитник провел семь матчей.