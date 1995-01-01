Metaratings: ЦСКА не намерен продлевать контракт с Васиным и хочет отдать его в аренду

ЦСКА не планирует продлевать контракт с центральным защитником Виктором Васиным и хочет отдать его в арену.

По информации Metaratings, по аренде защитника в ЦСКА не обращался еще ни один клуб РПЛ. Руководство армейцев самостоятельно выходило на несколько команд, но ни одна из них не ответила согласием по различным причинам.