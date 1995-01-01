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    «СЭ»: «Зенит» не планирует продавать Дзюбу

    «Зенит» не собирается продавать нападающего Артема Дзюбу на фоне скандала с публикацией видео интимного характера. По информации «Спорт-Экспресса», в клубе даже не допускают такую возможность.

    Полгода назад Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом» до 2022 года с возможностью продления еще на один сезон. В клубе рассчитывают, что футболист отработает его до конца.

    • Ранее «Советский Спорт» сообщал, что Дзюба может продолжить карьеру в США или Катаре.
    • 7 ноября, накануне матча с «Краснодаром», было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
    • По информации «Фонтанки», вымогатели требовали у Дзюбы 5 миллионов долларов, чтобы видео не попало в интернет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9128

      JTherry 24 секунды назад

      о том, что руководство «Зенита» изучает варианты с продажей дзюпы в США или Катар, заявил журналист А. Андронов...

      0
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      Рейтинг: +7081

      alp 6 минут назад

      " - а много ль, корова дает молока?
      - не выдоишь за день! устанет рука!"

      0
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      Рейтинг: +11888

      Garrincha58 11 минут назад

      Дзюба как и Жирков будут в Зените до 40 лет

      0
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      Рейтинг: -93

      Alex_MI_5 14 минут назад

      Такая корова нужна самому, гы-гы. А то кто будет миллерку щекотать, гы-гы

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      Рейтинг: +7191

      piligrim1986 15 минут назад

      ибо ни кому не всрался

      1
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      Рейтинг: +25468

      oyabun 16 минут назад

      Оставьте себе! Неликвидный товар. Да и вообще, питерский клуб без Дзюбы как без рук. ))

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      Рейтинг: +19101

      Боцман59rus 16 минут назад

      Стаса себе забирайте и Семака отпустите, а то он мне уже Кононова стал напоминать времён Спартака)))))

      1
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      Рейтинг: +166

      Жорик секс обжорик 29 минут назад

      такие сильные руки и самим нужны

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      Рейтинг: +10568

      Skull_Boy 32 минуты назад

      Кто его купит и кому он нахрен нужен кроме Сочи

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