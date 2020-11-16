«СЭ»: «Зенит» не планирует продавать Дзюбу

«Зенит» не собирается продавать нападающего Артема Дзюбу на фоне скандала с публикацией видео интимного характера. По информации «Спорт-Экспресса», в клубе даже не допускают такую возможность.
Полгода назад Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом» до 2022 года с возможностью продления еще на один сезон. В клубе рассчитывают, что футболист отработает его до конца.
- Ранее «Советский Спорт» сообщал, что Дзюба может продолжить карьеру в США или Катаре.
- 7 ноября, накануне матча с «Краснодаром», было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
- По информации «Фонтанки», вымогатели требовали у Дзюбы 5 миллионов долларов, чтобы видео не попало в интернет.
Источник: «Спорт-Экспресс»