«СЭ»: «Зенит» не планирует продавать Дзюбу

«Зенит» не собирается продавать нападающего Артема Дзюбу на фоне скандала с публикацией видео интимного характера. По информации «Спорт-Экспресса», в клубе даже не допускают такую возможность.

Полгода назад Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом» до 2022 года с возможностью продления еще на один сезон. В клубе рассчитывают, что футболист отработает его до конца.