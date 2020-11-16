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«СЭ»: «Зенит» не планирует продавать Дзюбу

16 ноября 2020, 13:51
27

«Зенит» не собирается продавать нападающего Артема Дзюбу на фоне скандала с публикацией видео интимного характера. По информации «Спорт-Экспресса», в клубе даже не допускают такую возможность.

Полгода назад Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом» до 2022 года с возможностью продления еще на один сезон. В клубе рассчитывают, что футболист отработает его до конца.

  • Ранее «Советский Спорт» сообщал, что Дзюба может продолжить карьеру в США или Катаре.
  • 7 ноября, накануне матча с «Краснодаром», было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
  • По информации «Фонтанки», вымогатели требовали у Дзюбы 5 миллионов долларов, чтобы видео не попало в интернет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (27)
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Skull_Boy
1605524018
Кто его купит и кому он нахрен нужен кроме Сочи
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Жорик кекс обжорик
1605524224
такие сильные руки и самим нужны
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Боцман59rus
1605524987
Стаса себе забирайте и Семака отпустите, а то он мне уже Кононова стал напоминать времён Спартака)))))
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oyabun
1605525018
Оставьте себе! Неликвидный товар. Да и вообще, питерский клуб без Дзюбы как без рук. ))
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piligrim1986
1605525038
ибо ни кому не всрался
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alp
1605525588
" - а много ль, корова дает молока? - не выдоишь за день! устанет рука!"
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Рубинище
1605526311
Его за так никто не возьмёт-личка башенная. Терпеть Дзюбол Зениту до нового тренера.
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black and yellow
1605531261
его покупать никто не планирует
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kriwosheewvalera
1605550696
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maygli
1605562546
КАК ЗЕНИТ ДЗЮБУ ПРОДАВАЛ На рынке Дубину Зенит продавал, Никто за дубину цены не давал. Хоть многим была деревяшка нужна, Но, видно, не нравилась людям она. — Хозяин, продашь нам Дубину свою? — Продам. Я уж год с ней на рынке стою! — Не много ли просишь, деньжат, за неё? — Да где наживаться! Вернуть бы своё! — Уж больно твоя деревяшка крива! — Устала, проклятая. Прямо беда! — А много ль умеет дубина твоя? — Да нету в ней толку увы ни ку..я… Весь год на трансфере Зенит торговал, Никто за Дубину цены не давал. Один паренёк пожалел старика: — Папаша, рука у тебя нелегка! Я возле дубины твоей постою, Авось продадим мы скотину твою. Идёт покупатель с тугим кошельком, И вот уж торгуется он с пареньком; — Дубину продашь? — Покупай, коль богат. Дубина, гляди, не дубина, а клад! — Да так ли! Уж выглядит больно кривой! — Не очень стройна, но удар головой. — А много ль умеет дубина твоя? — На поле сплошные творит чудеса. Зенит посмотрел на Дубину свою: — Зачем, деревяшка, тебя продаю? Дубину свою не продам никому — Такая скотина нужна самому!
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