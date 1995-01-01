«Советский спорт»: Дзюба может продолжить карьеру в США или Катаре

«Зенит» допускает вариант продажи форварда Артема Дзюбы. Как пишет «Советский спорт», речь идет о вариантах из МЛС или Катара.

По сведениям источника, будущее игрока обсуждается на разных уровнях руководства «Зенита». Одна из причин – публикация на прошлой неделе личного видео Дзюбы.