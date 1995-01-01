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    «Советский спорт»: Дзюба может продолжить карьеру в США или Катаре

    «Зенит» допускает вариант продажи форварда Артема Дзюбы. Как пишет «Советский спорт», речь идет о вариантах из МЛС или Катара.

    По сведениям источника, будущее игрока обсуждается на разных уровнях руководства «Зенита». Одна из причин – публикация на прошлой неделе личного видео Дзюбы.

    • Форвард – лучший бомбардир РПЛ.
    • Рынок оценивает Дзюбу в 12 миллионов евро.
    • «Зенит» идет в РПЛ вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии15
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      Рейтинг: +43125

      portero 1 минуту назад

      Кому он нужен? С заключения контракта кто-то наварился? Понятно было что он может выдать несколько удачных игр и провал, для Зенита продажа спасение, а то Семак так и будет его ставить в основу...

      0
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      Рейтинг: +2927

      rash1959 12 минут назад

      Ключевое слово МОЖЕТ, но если смотреть на реалии, то не сможет. А вот вздрочнуть на видео , это он МОЖЕТ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9337

      ilichkadr 19 минут назад

      На Дзюбу Бекхем глаз положил.......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11879

      Garrincha58 20 минут назад

      опять новые пиарщики супер русского великого нападающего всплыли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4784

      "supermax" > Garrincha58 11 минут назад

      по мнению самого нападающего))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      a s 29 минут назад

      Если делаете cтавки >>> stavka-info.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1751

      Иван Петров 1986 33 минуты назад

      Скорее бы он уже уехал. Задолбал уже всех этот дебил.

      4
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      Рейтинг: +1801

      ALEX ML 37 минут назад

      Будет в США на статую свободы .....

      2
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      Рейтинг: +4920

      порт 47 минут назад

      Ну а почему бы и нет, руки сильные.

      1
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      Рейтинг: -1122

      Стыдно за зенит 48 минут назад

      Никуда Дрочуба не уйдет. Продолжит в бомжатнике гонять лысого.

      2
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      Рейтинг: +119

      PahaSpartak 52 минуты назад

      Продолжить карьеру :), уточняйте, карьеру блогера?

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