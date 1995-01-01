«Советский спорт»: Дзюба может продолжить карьеру в США или Катаре

Кому он нужен? С заключения контракта кто-то наварился? Понятно было что он может выдать несколько удачных игр и провал, для Зенита продажа спасение, а то Семак так и будет его ставить в основу...
«Зенит» допускает вариант продажи форварда Артема Дзюбы. Как пишет «Советский спорт», речь идет о вариантах из МЛС или Катара.
По сведениям источника, будущее игрока обсуждается на разных уровнях руководства «Зенита». Одна из причин – публикация на прошлой неделе личного видео Дзюбы.
- Форвард – лучший бомбардир РПЛ.
- Рынок оценивает Дзюбу в 12 миллионов евро.
- «Зенит» идет в РПЛ вторым.