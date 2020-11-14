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    УЕФА – о Евро-2020 в Великобритании: «Нет планов менять место проведения турнира»

    В УЕФА отреагировали на новость о желании Великобритании принять на своей территории все матчи чемпионата Европы 2020 года.

    «УЕФА намерен провести Евро-2020 в том формате и на тех площадках, которые были утверждены ранее в этом году. Мы тесно сотрудничаем со всеми принимающими городами по подготовке к турниру.

    Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, над которой ни УЕФА, ни местные организационные органы не имеют контроля, в настоящее время слишком рано говорить, будут ли игры в июне и июле иметь ограничения для болельщиков или даже для их проведения.

    В настоящее время усилия УЕФА сосредоточены на планировании турнира на всех 12 площадках с участием болельщиков. Решения, противоречащие этому плану, можно было принять гораздо раньше, если бы это было необходимо, но в настоящее время нет никаких планов менять место проведения», – цитирует «Р-Спорт» комментарий пресс-службы УЕФА.

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    Источник: «Р-Спорт»

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