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    Daily Mail: Великобритания хочет принять все матчи Евро-2020

    Футбольная ассоциация Англии ведет переговоры с УЕФА о проведении Евро-2020 на территории Великобритании.

    По информации Daily Mail, британцы выразили готовность принять все матчи континентального первенства, если из-за пандемии коронавируса не удастся проводить турнир в 12 городах, как планировалось изначально.

    Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Его перенесли на следующее лето из-за сложной эпидемиологической ситуации.

    Определились все участники Евро-2020

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11875

      Garrincha58 19 минут назад

      а зачем им это надо если без зрителей будет проводиться?????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15919

      slavutiq70 > Garrincha58 16 минут назад

      Да летом всё наладится,во первых летом эпидемия спадёт,да и вакцины уже зимой запустят массово во многих странах,,

      1
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