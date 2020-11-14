Daily Mail: Великобритания хочет принять все матчи Евро-2020

Футбольная ассоциация Англии ведет переговоры с УЕФА о проведении Евро-2020 на территории Великобритании.

По информации Daily Mail, британцы выразили готовность принять все матчи континентального первенства, если из-за пандемии коронавируса не удастся проводить турнир в 12 городах, как планировалось изначально.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Его перенесли на следующее лето из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Определились все участники Евро-2020