«СЭ»: «Спартак» в понедельник объявит об увольнении главы селекционного отдела Акавова

по Акавову - попытки опустить цену - не самое главное зло... другое дело - попытки опустить цену, если этого не просили и это не твоя зона ответственности... вместе с ним уходят менеджеры - Савенков и Травкин... по инфе - Акавов уходит в Уфу...
Глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов покинет занимаемый пост.
По информации «СЭ», клуб объявит об отставке функционера в понедельник, 16 ноября.
Причина увольнения – неудовлетворенность руководства «Спартака» селекцией в летне-осеннее трансферное окно.
- Акавов работал в московском клубе с августа.
- «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам 14 туров.
- В последнее ТО состав команды пополнили Остон Урунов, Виктор Мозес и Александр Кокорин.