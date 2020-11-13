«СЭ»: «Спартак» в понедельник объявит об увольнении главы селекционного отдела Акавова

Глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов покинет занимаемый пост.

По информации «СЭ», клуб объявит об отставке функционера в понедельник, 16 ноября.

Причина увольнения – неудовлетворенность руководства «Спартака» селекцией в летне-осеннее трансферное окно.