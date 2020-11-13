«СЭ»: «Спартак» в понедельник объявит об увольнении главы селекционного отдела Акавова

Глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов покинет занимаемый пост.
По информации «СЭ», клуб объявит об отставке функционера в понедельник, 16 ноября.
Причина увольнения – неудовлетворенность руководства «Спартака» селекцией в летне-осеннее трансферное окно.
- Акавов работал в московском клубе с августа.
- «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам 14 туров.
- В последнее ТО состав команды пополнили Остон Урунов, Виктор Мозес и Александр Кокорин.
Источник: «Спорт-Экспресс»