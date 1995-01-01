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    «СЭ»: «Спартак» в понедельник объявит об увольнении главы селекционного отдела Акавова

    Глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов покинет занимаемый пост.

    По информации «СЭ», клуб объявит об отставке функционера в понедельник, 16 ноября.

    Причина увольнения – неудовлетворенность руководства «Спартака» селекцией в летне-осеннее трансферное окно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9076

      JTherry 10 минут назад

      по Акавову - попытки опустить цену - не самое главное зло... другое дело - попытки опустить цену, если этого не просили и это не твоя зона ответственности... вместе с ним уходят менеджеры - Савенков и Травкин... по инфе - Акавов уходит в Уфу...

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      Рейтинг: +10464

      alarm 22 минуты назад

      все бегут из спартака! позор!

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      Рейтинг: -1232

      Бoрат > alarm 12 минут назад

      Разве это беда . В Петербурге сорвано открытие ЛГБТ - фестиваля " Бок о бок " - вот где трагедия . Зенит в трансе , все болельщики негодуют , а ты тут со своим позором . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +4041

      playsh 31 минуту назад

      А почему не Газизов об этом глаголит,а какой-то "Спорт-Экспресс"?
      Ты чего,директор,не работаешь?

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      Рейтинг: +9076

      JTherry > playsh 8 минут назад

      Акавов был приглашен в Спартак Газизовым по предложению агента Маньякова...

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      Рейтинг: +4041

      playsh > JTherry 5 минут назад

      Тады усё понятно.

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