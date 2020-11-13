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    Агент Дивеева: «У клубов топ-5 чемпионатов интерес к Игорю есть, но предложений пока нет»

    Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.

    «У клубов топ-5 чемпионатов интерес к Игорю, безусловно, есть, но предложений о переходе или конкретных действий пока нет. Это вопрос не ко мне, а к ЦСКА, поскольку они являются правообладателями, – сказал агент.

    • 21-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
    • В его активе 58 матчей, три забитых гола и два ассиста.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 4,5 миллиона евро.

    Агент Дивеева: «В будущем Игорь станет основным защитником сборной России»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9055

      paracetamol 30 минут назад

      В активе Дивеева 58 матчей, три забитых гола и два ассиста, а также куча пропущенных в свои ворота голов, когда он бегал в атаку и не успевал возвращаться.

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      Рейтинг: +6811

      Вомбат 38 минут назад

      Напоминает анекдот: - Гиви, вы любите курицу? Нет, не люблю. А какое мясо вам интересно? Говядина? Нет, лучшее мясо для меня -- курятина. Но это же не значит, что я люблю курицу, дарагой.

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      Рейтинг: +18852

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Как сказала одна девушка: интересуются, пробуют, но замуж не берут.

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