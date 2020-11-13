Агент Дивеева: «У клубов топ-5 чемпионатов интерес к Игорю есть, но предложений пока нет»

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.

«У клубов топ-5 чемпионатов интерес к Игорю, безусловно, есть, но предложений о переходе или конкретных действий пока нет. Это вопрос не ко мне, а к ЦСКА, поскольку они являются правообладателями, – сказал агент.

21-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.

В его активе 58 матчей, три забитых гола и два ассиста.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость россиянина – 4,5 миллиона евро.

Агент Дивеева: «В будущем Игорь станет основным защитником сборной России»