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    «Ростов» пригласил хоккеиста Овечкина на домашний матч с «Динамо»

    «Ростов» обратился к хоккеисту, обладателю Кубка Стэнли Александру Овечкину.

    «Мы знаем, что Вы – болельщик московского «Динамо». 28 ноября наш клуб сыграет на своем поле с вашей любимой командой.

    Для нас и для всех ростовских поклонников хоккея это стало бы большим событием – посещение матча одним из величайших спортсменов планеты.

    С удовольствием приглашаем Вас на «Ростов Арену» 28 ноября. Обещаем, что достойно встретим Вас и Вашу семью в Ростове-на-Дону!» – говорится в публикации донского клуба в твиттере.

    • «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – четвертое.
    • 28 ноября матч начнется в 19:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43110

      portero 22 минуты назад

      Главное победа!
      А Овечкин не нужен на футболе.....

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