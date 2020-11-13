«Ростов» пригласил хоккеиста Овечкина на домашний матч с «Динамо»

«Ростов» обратился к хоккеисту, обладателю Кубка Стэнли Александру Овечкину.

«Мы знаем, что Вы – болельщик московского «Динамо». 28 ноября наш клуб сыграет на своем поле с вашей любимой командой.

Для нас и для всех ростовских поклонников хоккея это стало бы большим событием – посещение матча одним из величайших спортсменов планеты.

С удовольствием приглашаем Вас на «Ростов Арену» 28 ноября. Обещаем, что достойно встретим Вас и Вашу семью в Ростове-на-Дону!» – говорится в публикации донского клуба в твиттере.