«Никакого отдыха, сумасшедший график!». Ловрен поддержал Крооса в вопросе создания европейской Премьер-лиги

Защитник «Зенита» Деян Ловрен согласился с полузащитником «Реала» Тони Кроосом, раскритиковавшим идею создания европейской Премьер-лиги.

«Люди удивляются, откуда столько травм, но все достаточно просто. Сейчас проходит много матчей, восстановиться невозможно. Этот год очень странный из-за коронавируса. Никакого полноценного отдыха (лично у меня было только 8 выходных), никакой нормальной предсезонки и сумасшедший график! Кроос был прав. Многие тренеры говорили то же самое, но никто не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны задуматься», – написал Ловрен в твиттере.