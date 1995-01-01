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    «Никакого отдыха, сумасшедший график!». Ловрен поддержал Крооса в вопросе создания европейской Премьер-лиги

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен согласился с полузащитником «Реала» Тони Кроосом, раскритиковавшим идею создания европейской Премьер-лиги.

    «Люди удивляются, откуда столько травм, но все достаточно просто. Сейчас проходит много матчей, восстановиться невозможно. Этот год очень странный из-за коронавируса. Никакого полноценного отдыха (лично у меня было только 8 выходных), никакой нормальной предсезонки и сумасшедший график! Кроос был прав. Многие тренеры говорили то же самое, но никто не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны задуматься», – написал Ловрен в твиттере.

    • Ранее Кроос заявил, что футболисты – это всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА, а новые турниры создаются для того, чтобы высосать из игроков все силы и заработать как можно больше денег.
    • Десять европейских клубов ведут переговоры по созданию лиги под эгидой ФИФА.
    • Турнир планируют запустить в 2022 году.

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    Источник: Твиттер Деяна Ловрена

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +121

      AlexandrCSKA 1 час назад

      пизтуйте на заводы, в школы, в спецслужбы, в шахты, рудники работать где работаешь 5 дней в неделю и получаешь за всю жизнь как вы за месяц, и вот тогда говорите про 8 выходных

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