«Никакого отдыха, сумасшедший график!». Ловрен поддержал Крооса в вопросе создания европейской Премьер-лиги

Защитник «Зенита» Деян Ловрен согласился с полузащитником «Реала» Тони Кроосом, раскритиковавшим идею создания европейской Премьер-лиги.
«Люди удивляются, откуда столько травм, но все достаточно просто. Сейчас проходит много матчей, восстановиться невозможно. Этот год очень странный из-за коронавируса. Никакого полноценного отдыха (лично у меня было только 8 выходных), никакой нормальной предсезонки и сумасшедший график! Кроос был прав. Многие тренеры говорили то же самое, но никто не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны задуматься», – написал Ловрен в твиттере.
- Ранее Кроос заявил, что футболисты – это всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА, а новые турниры создаются для того, чтобы высосать из игроков все силы и заработать как можно больше денег.
- Десять европейских клубов ведут переговоры по созданию лиги под эгидой ФИФА.
- Турнир планируют запустить в 2022 году.
Источник: Твиттер Деяна Ловрена