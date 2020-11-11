Рибалта – о лимите: «У нас есть ограничения, это осложняет работу. В Европе таких ограничений нет»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о своей работе в команде.

«Я – часть клуба. «Зенит» провел два успешных сезона, дважды стал чемпионом. Мы должны сделать все, чтобы «Зенит» стал более конкурентоспособным в Лиге чемпионов.

Я бы хотел, чтобы все понимали, что у нас есть ограничения, и это усложняет нам работу. Клубы в Европе не имеют таких ограничений. Мы хотим прогрессировать. Для меня важно выиграть чемпионат России, потому что это большой шаг вперед в каждом сезоне. Если вы регулярно отстаиваете титул чемпиона, то это позволяет вам расти.

Что касается трансферов, то каждый переход – это коллективное решение всего руководства клуба. Поэтому удачные трансферы – это наш общий успех, и в то же время мы все вместе несем ответственность за не самые удачные решения», – сказал Рибалта в интервью «Спорт-Экспрессу».