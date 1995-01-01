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    Рибалта – о лимите: «У нас есть ограничения, это осложняет работу. В Европе таких ограничений нет»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о своей работе в команде.

    «Я – часть клуба. «Зенит» провел два успешных сезона, дважды стал чемпионом. Мы должны сделать все, чтобы «Зенит» стал более конкурентоспособным в Лиге чемпионов.

    Я бы хотел, чтобы все понимали, что у нас есть ограничения, и это усложняет нам работу. Клубы в Европе не имеют таких ограничений. Мы хотим прогрессировать. Для меня важно выиграть чемпионат России, потому что это большой шаг вперед в каждом сезоне. Если вы регулярно отстаиваете титул чемпиона, то это позволяет вам расти.

    Что касается трансферов, то каждый переход – это коллективное решение всего руководства клуба. Поэтому удачные трансферы – это наш общий успех, и в то же время мы все вместе несем ответственность за не самые удачные решения», – сказал Рибалта в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • «Зенит» идет на втором месте в РПЛ и на последнем – в группе ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2903

      Ганнибал Лектор 24 минуты назад

      Как-то вяло отмазался за косяк с Венделом

      0
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      Рейтинг: +1283

      Nevsky_RU 44 минуты назад

      Ну, это всё логично. Просто интересно какие именно с их точки срезнмя трансферы были неудачными? А судя по формулировкам он признаёт их наличие.

      0
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      Рейтинг: +2903

      Ганнибал Лектор > Nevsky_RU 22 минуты назад

      Насколько, по-твоему, Малком усилил команду в Лиге чемпионов?

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