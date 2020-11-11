Консультант «Спартака» Трахтенберг заразился коронавирусом

Консультант департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о состоянии здоровья. Он заразился коронавирусом и был госпитализирован.

«В 90-х в «Спартаке» меня свела судьба с форвардом, таджиком своего дела, Мухсимом Мухамадиевым. На вопрос «Как себя чувствуешь?» он неизменно отвечал «Ничего себе, так, средне». Тогда это было смешно, но нынче не нахожу лучше слов, дабы характеризовать свое состояние. Всем спасибо!» – написал 72-летний Трахтенберг.

С 2016 по 2019 год Трахтенберг занимал пост директора «Спартака» по связям с общественностью.

В марте 2019 года он подал в отставку, после чего руководство клуба предложило ему должность консультанта.