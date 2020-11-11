Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Консультант «Спартака» Трахтенберг заразился коронавирусом

    Консультант департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о состоянии здоровья. Он заразился коронавирусом и был госпитализирован.

    «В 90-х в «Спартаке» меня свела судьба с форвардом, таджиком своего дела, Мухсимом Мухамадиевым. На вопрос «Как себя чувствуешь?» он неизменно отвечал «Ничего себе, так, средне». Тогда это было смешно, но нынче не нахожу лучше слов, дабы характеризовать свое состояние. Всем спасибо!» – написал 72-летний Трахтенберг.

    • С 2016 по 2019 год Трахтенберг занимал пост директора «Спартака» по связям с общественностью.
    • В марте 2019 года он подал в отставку, после чего руководство клуба предложило ему должность консультанта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Леонида Трахтенберга

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80438
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru