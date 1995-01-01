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    Малкин – о Дзюбе: «Может, он пить начнет. Не хотелось бы, чтобы его карьера ломалась из-за этого»

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    – Мое мнение, сугубо личное, что он должен быть в сборной по одной причине: чтобы просто выходить на поле и забыться. Потому что сейчас он просто не сможет уснуть, он будет накручивать себя, и может просто сломаться карьера человека. Если его возьмут в сборную, это будут какие-то постоянные тренировки, пацаны, шутки, юмор. И они его просто поддержат. Если ему тренер доверит сыграть несколько минут или матч какой-то, у него просто будет другое настроение. Человек, может, не просядет, в какое-то пике не уйдет.

    – Его сейчас на грядущие матчи не взяли.

    – Может, человек сейчас пойдет и начнет пить после такого, я не знаю. Просто не хотелось бы, чтобы карьера человека ломалась из-за этого.

    • 7 октября было опубликовано видео, на котором Дзюба мастурбирует.
    • Футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1306

      Klaido 36 минут назад

      Языкатый анонист в любом случае не останется без работы:
      Известный итальянский порнопродюсер и режиссер Рокко Сиффреди решил поддержать оскандалившегося футболиста Артема Дрочюбу, предложив ему работу в своей команде.
      В Instagram-аккаунте режиссера фильмов для взрослых появился новый пост, адресованный российскому анонисту:
      "Я был бы счастлив видеть тебя в моей команде. Превосходные данные! Если в этом лицемерном мире тебе понадобится "рука помощи", ты всегда можешь рассчитывать на меня! И пошел ты, Пьер Вудман! Он мой!", — написал Сиффреди.
      так, что, если Дрочюба устанет дрочить, за него кончит его порнопродюсер

      0
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      Рейтинг: -52

      Закат ЕдРа 2 часа назад

      Жалко Артемку. Таким тупым надо быть что бы снимать как пускает слюни и свое очко городит где попало))))

      3
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      Рейтинг: +1741

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Дураки должны вовремя уходить.

      3
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      Рейтинг: +174

      Ollegator 2 часа назад

      какая карьера, ему 32 года?

      1
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      Рейтинг: +232

      SuperNils 2 часа назад

      Футбольный мир ничего не потеряет от ухода Дрочубы. Он оказался народным шутом, скоморохом - вон сколько людей насмешил, вся страна до сих пор ржёт над дураком!!!!

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