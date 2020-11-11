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  • Малкин – о Дзюбе: «Может, он пить начнет. Не хотелось бы, чтобы его карьера ломалась из-за этого»

Малкин – о Дзюбе: «Может, он пить начнет. Не хотелось бы, чтобы его карьера ломалась из-за этого»

11 ноября 2020, 10:37
12

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

– Мое мнение, сугубо личное, что он должен быть в сборной по одной причине: чтобы просто выходить на поле и забыться. Потому что сейчас он просто не сможет уснуть, он будет накручивать себя, и может просто сломаться карьера человека. Если его возьмут в сборную, это будут какие-то постоянные тренировки, пацаны, шутки, юмор. И они его просто поддержат. Если ему тренер доверит сыграть несколько минут или матч какой-то, у него просто будет другое настроение. Человек, может, не просядет, в какое-то пике не уйдет.

– Его сейчас на грядущие матчи не взяли.

– Может, человек сейчас пойдет и начнет пить после такого, я не знаю. Просто не хотелось бы, чтобы карьера человека ломалась из-за этого.

  • 7 октября было опубликовано видео, на котором Дзюба мастурбирует.
  • Футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Ollegator
1605081676
какая карьера, ему 32 года?
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Иван Петров 1986
1605082193
Дураки должны вовремя уходить.
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Закат ЕдРа
1605082618
Жалко Артемку. Таким тупым надо быть что бы снимать как пускает слюни и свое очко городит где попало))))
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Derzkiy1
1605093505
дзюбе и без этого видео пора завершать карьеру .....
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yurdin
1605095867
Не надо так убиваться. Лояльные к капитану фаны питерского клуба переделали в знак поддержки известную кричалку: "Раз,два,три. Зенитушка, дрочи!"
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knikos
1605096381
Столько много людей известных выступили в поддержку Дзюбы ! А кто продолжает кидать говно на вентилятор ? Правильно - говнюки !
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Константинн
1605100723
Малкин, а ты бы стал играть с дрочуном в одном звене? Может зенитовские и не против, но игроки из других команд не хотят быть в команде вместе с этой мра...ю. Вообще не понимаю людей защищающих его, с каких это пор онанизм, да еще и на камеру стал нормой? Выпнуть его отовсюду и забыть!
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alll-1
1605106114
у него с башкой не все в порядке ,гнать таких надо не только из сборной
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MDAR
1605113048
Ему все по хер. Это другим не похер на эту ситуацию. Родителям пацанов которые боготворили его, им не похер, потому что они знают, что их дети это слышат и видят. Как потом воспитывать этого пацана, что ему потом объяснять. А зюбе похер на всех. Он ещё всех потом обвинит и скажет, что только он прав. Извращенец он.......
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