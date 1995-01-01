Малкин – о Дзюбе: «Может, он пить начнет. Не хотелось бы, чтобы его карьера ломалась из-за этого»

Языкатый анонист в любом случае не останется без работы:
Известный итальянский порнопродюсер и режиссер Рокко Сиффреди решил поддержать оскандалившегося футболиста Артема Дрочюбу, предложив ему работу в своей команде.
В Instagram-аккаунте режиссера фильмов для взрослых появился новый пост, адресованный российскому анонисту:
"Я был бы счастлив видеть тебя в моей команде. Превосходные данные! Если в этом лицемерном мире тебе понадобится "рука помощи", ты всегда можешь рассчитывать на меня! И пошел ты, Пьер Вудман! Он мой!", — написал Сиффреди.
так, что, если Дрочюба устанет дрочить, за него кончит его порнопродюсер
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
– Мое мнение, сугубо личное, что он должен быть в сборной по одной причине: чтобы просто выходить на поле и забыться. Потому что сейчас он просто не сможет уснуть, он будет накручивать себя, и может просто сломаться карьера человека. Если его возьмут в сборную, это будут какие-то постоянные тренировки, пацаны, шутки, юмор. И они его просто поддержат. Если ему тренер доверит сыграть несколько минут или матч какой-то, у него просто будет другое настроение. Человек, может, не просядет, в какое-то пике не уйдет.
– Его сейчас на грядущие матчи не взяли.
– Может, человек сейчас пойдет и начнет пить после такого, я не знаю. Просто не хотелось бы, чтобы карьера человека ломалась из-за этого.
- 7 октября было опубликовано видео, на котором Дзюба мастурбирует.
- Футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.