Газизов – о жеребьевке Кубка: «Историческое дерби, играем в Москве. Очень хорошо!»

Я понимаю, что в Москве играем, но вопросы по хозяину поля все же остались. Помнится в прошлом году кто-то насмерть бился, считая сколько матчей они в гостях сыграли и сколько соперник.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России. «Спартак» на выезде сыграет с «Динамо».
«Слепой жребий, что тут оценивать. Историческое дерби, играем в Москве. Очень хорошо! Игра на выезде? Дома всегда хорошо, конечно! Но я уверен, что наших болельщиков будет больше, и мы будет чувствовать себя довольно уверенно. Честно говоря, меня радует, что будет такое историческое дерби. Турнир очень важный, который дает прямой выход в Европу. Для нас, конечно, важен и чемпионат, надо завоевывать титулы», — сказал Газизов.
- Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьевки турнира, заявив, что задача питерцев – выиграть и Кубок, и чемпионат России.