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    Газизов – о жеребьевке Кубка: «Историческое дерби, играем в Москве. Очень хорошо!»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России. «Спартак» на выезде сыграет с «Динамо».

    «Слепой жребий, что тут оценивать. Историческое дерби, играем в Москве. Очень хорошо! Игра на выезде? Дома всегда хорошо, конечно! Но я уверен, что наших болельщиков будет больше, и мы будет чувствовать себя довольно уверенно. Честно говоря, меня радует, что будет такое историческое дерби. Турнир очень важный, который дает прямой выход в Европу. Для нас, конечно, важен и чемпионат, надо завоевывать титулы», — сказал Газизов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2281

      lordmrv 29 минут назад

      Я понимаю, что в Москве играем, но вопросы по хозяину поля все же остались. Помнится в прошлом году кто-то насмерть бился, считая сколько матчей они в гостях сыграли и сколько соперник.

      0
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      Рейтинг: +930

      Ужас Бората 34 минуты назад

      Динамо - соперник серьезный. Игра покажет ху из ху.

      2
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      Рейтинг: +16074

      silver29 1 час назад

      Есть серьезный повод посмотреть, а кто такой Тедеско ?

      2
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