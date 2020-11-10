Газизов – о жеребьевке Кубка: «Историческое дерби, играем в Москве. Очень хорошо!»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России. «Спартак» на выезде сыграет с «Динамо».

«Слепой жребий, что тут оценивать. Историческое дерби, играем в Москве. Очень хорошо! Игра на выезде? Дома всегда хорошо, конечно! Но я уверен, что наших болельщиков будет больше, и мы будет чувствовать себя довольно уверенно. Честно говоря, меня радует, что будет такое историческое дерби. Турнир очень важный, который дает прямой выход в Европу. Для нас, конечно, важен и чемпионат, надо завоевывать титулы», — сказал Газизов.