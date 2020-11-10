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    Медведев: «Задача «Зенита» — выиграть и чемпионат, и Кубок России»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Питерцы сыграют с тульским «Арсеналом».

    «Арсенал» — хороший соперник. Не потому что легкий, а потому что сложный. С «Арсеналом» нас связывают долгие взаимоотношения: вспомним хотя бы аренду Дзюбы и матч с его участием против «Зенита». Хороший и интересный жребий. Уверен, на «Газпром Арену» придет все, кому разрешат. Надеюсь, что разрешат не меньше, чем сейчас, а это 50% от вместимости. Наша задача — выиграть и чемпионат, и Кубок. Надеюсь, если кубок кто-то и сломает, то это опять будем мы», — сказал Медведев в эфире РФС ТВ.

    • В 1/8 финала Кубка России «Зенит» дома сыграет с тульским «Арсеналом».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии13
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      Рейтинг: +207

      111Hunter111 2 минуты назад

      Дурень думкой богатеет

      0
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      Рейтинг: +5015

      nik55 10 минут назад

      Медведев: «Задача «Зенита»-----спасение рукоблуда

      1
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      Рейтинг: -60

      Закат ЕдРа 36 минут назад

      Мы с Артемом решили, что скоро новое видео сделаем. Будет 25 человек участвовать, и весь персонал мужской.

      1
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      Рейтинг: +930

      Ужас Бората 39 минут назад

      А лигу чемпионов? обосранцы!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5366

      maior-60 42 минуты назад

      Этот хвастун в своем репертуаре.

      2
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      Рейтинг: +411

      Бенедиктус 46 минут назад

      Зенит уже заказал значки "Обладатель Кубка России по футболу 2020-2021"?

      2
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      Рейтинг: +10489

      Skull_Boy 47 минут назад

      Год назад кто-то грозился, что в 21 году ЛЧ возьмет, а результат видим, что 2й состав Брюгге наглухо раскатал этих ослов

      2
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      Рейтинг: +1326

      GermanVo 50 минут назад

      Вспомнились слова этого совкового представителя перед жеребьёвкой ЛЧ о том, что команды из других корзин боятся их больше, чем ПСЖ и Порту. Угарнул тогда. Так почему же он сейчас промолчал про задачи на еврокубки?

      2
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      Рейтинг: +3687

      Павелий 1 час назад

      А задачу не обосраться в ЛЧ почему не поставил? Да потому что нельзя и на елку влезть, и рыбку съесть.

      2
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      Рейтинг: +1785

      PAREVG. 1 час назад

      Задача «Зенита» — выиграть и чемпионат, и Кубок России, и снова опозориться в ЛЧ...

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