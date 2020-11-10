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  • Медведев: «Задача «Зенита» — выиграть и чемпионат, и Кубок России»

Медведев: «Задача «Зенита» — выиграть и чемпионат, и Кубок России»

10 ноября 2020, 15:43
31

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Питерцы сыграют с тульским «Арсеналом».

«Арсенал» — хороший соперник. Не потому что легкий, а потому что сложный. С «Арсеналом» нас связывают долгие взаимоотношения: вспомним хотя бы аренду Дзюбы и матч с его участием против «Зенита». Хороший и интересный жребий. Уверен, на «Газпром Арену» придет все, кому разрешат. Надеюсь, что разрешат не меньше, чем сейчас, а это 50% от вместимости. Наша задача — выиграть и чемпионат, и Кубок. Надеюсь, если кубок кто-то и сломает, то это опять будем мы», — сказал Медведев в эфире РФС ТВ.

  • В 1/8 финала Кубка России «Зенит» дома сыграет с тульским «Арсеналом».

Источник: Sport24
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Медведев Александр
Комментарии (31)
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Spartak Piter
1605012603
наверное шлюба ему звонил)))) очко стримил и слюни пускал на кубок и чемпионат. Какие же они мразотные все таки. Одна шайка лейка страну грабит и антинародную команду голубую держдит.
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PAREVG.
1605012631
Задача «Зенита» — выиграть и чемпионат, и Кубок России, и снова опозориться в ЛЧ...
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Павелий
1605013160
А задачу не обосраться в ЛЧ почему не поставил? Да потому что нельзя и на елку влезть, и рыбку съесть.
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Skull_Boy
1605014112
Год назад кто-то грозился, что в 21 году ЛЧ возьмет, а результат видим, что 2й состав Брюгге наглухо раскатал этих ослов
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Закат ЕдРа
1605014810
Мы с Артемом решили, что скоро новое видео сделаем. Будет 25 человек участвовать, и весь персонал мужской.
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nik55
1605016361
Медведев: «Задача «Зенита»-----спасение рукоблуда
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"supermax"
1605017123
на счет лч никаких задач нет?
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Синитсосит
1605019988
контора платит
Ответить
Синитсосит
1605020046
вы сломали не только кубок, а сами идею кубка, уже все проплачено, радость как у фотографа, скажите СЫЫЫЫР
Ответить
Закат ЕдРа
1605082650
Какой же у нас тупой презик))) Сразу видно из одной команды с Путиным))
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