Медведев: «Задача «Зенита» — выиграть и чемпионат, и Кубок России»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Питерцы сыграют с тульским «Арсеналом».

«Арсенал» — хороший соперник. Не потому что легкий, а потому что сложный. С «Арсеналом» нас связывают долгие взаимоотношения: вспомним хотя бы аренду Дзюбы и матч с его участием против «Зенита». Хороший и интересный жребий. Уверен, на «Газпром Арену» придет все, кому разрешат. Надеюсь, что разрешат не меньше, чем сейчас, а это 50% от вместимости. Наша задача — выиграть и чемпионат, и Кубок. Надеюсь, если кубок кто-то и сломает, то это опять будем мы», — сказал Медведев в эфире РФС ТВ.