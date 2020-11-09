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    Хохлов: «Динамо» может побороться за еврокубковую зону в этом сезоне»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил игру московского клуба при Сандро Шварце.

    «Поменялась ли игра «Динамо» при Шварце? Да, схема меняется, команда стала выше встречать соперника и более агрессивно и быстро играть в атаке.

    Я не Нострадамус, но если они будут продолжать в том же духе, то вполне смогут побороться за еврокубковую зону в этом сезоне. Пока сезон в самом разгаре, поэтому нужно дальше работать.

    По ощущениям и по текущим результатам новый тренер строит хорошую команду. Но чтобы конкретнее говорить о его работе, должно пройти чуть больше времени», – сказал Хохлов.

    • «Динамо» идет на четвертом месте в РПЛ.
    • Отставание от идущего третьим «Спартака» – два очка.

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    Источник: Sport24

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