Хохлов: «Динамо» может побороться за еврокубковую зону в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил игру московского клуба при Сандро Шварце.
«Поменялась ли игра «Динамо» при Шварце? Да, схема меняется, команда стала выше встречать соперника и более агрессивно и быстро играть в атаке.
Я не Нострадамус, но если они будут продолжать в том же духе, то вполне смогут побороться за еврокубковую зону в этом сезоне. Пока сезон в самом разгаре, поэтому нужно дальше работать.
По ощущениям и по текущим результатам новый тренер строит хорошую команду. Но чтобы конкретнее говорить о его работе, должно пройти чуть больше времени», – сказал Хохлов.
- «Динамо» идет на четвертом месте в РПЛ.
- Отставание от идущего третьим «Спартака» – два очка.
Источник: Sport24