Вальверде пропустит месяц из-за трещины в кости, у Бензема мышечная травма

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде и нападающий Карим Бензема не смогли доиграть матч против «Валенсии» из-за повреждений.

У уругвайца выявлена трещина в задней большеберцовой кости правой ноги. По информации AS, он выбыл из строя как минимум на месяц. При худшем сценарии хавбек может пропустить два месяца.

Про травму француза клубная пресс-служба ничего не сообщила. Marca утверждает, что у форварда проблемы с приводящей мышцей бедра. Однако, вероятно, что Бензема вернется в строй во время паузы на матчи сборных.