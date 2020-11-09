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    Вальверде пропустит месяц из-за трещины в кости, у Бензема мышечная травма

    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде и нападающий Карим Бензема не смогли доиграть матч против «Валенсии» из-за повреждений.

    У уругвайца выявлена трещина в задней большеберцовой кости правой ноги. По информации AS, он выбыл из строя как минимум на месяц. При худшем сценарии хавбек может пропустить два месяца.

    Про травму француза клубная пресс-служба ничего не сообщила. Marca утверждает, что у форварда проблемы с приводящей мышцей бедра. Однако, вероятно, что Бензема вернется в строй во время паузы на матчи сборных.

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    Источник: Официальный сайт «Реала»

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