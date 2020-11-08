Дзюба – после матча с «Краснодаром»: «Психологически на команду давила ситуация вокруг меня, но ребята сплотились»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарии после матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

Петербуржцы выиграли со счетом 3:1.

Дзюба сначала не реализовал пенальти, а затем забил победный гол.

В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.

«Это очень важная победа для нас. Спасибо всем, кто поддерживал, мы будем сильнее.

Первый тайм? Психологически на команду давила ситуация вокруг меня, но спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня», – сказал Дзюба.