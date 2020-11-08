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  • Дзюба – после матча с «Краснодаром»: «Психологически на команду давила ситуация вокруг меня, но ребята сплотились»

Дзюба – после матча с «Краснодаром»: «Психологически на команду давила ситуация вокруг меня, но ребята сплотились»

8 ноября 2020, 21:40
65

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарии после матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

  • Петербуржцы выиграли со счетом 3:1.
  • Дзюба сначала не реализовал пенальти, а затем забил победный гол.
  • В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.

«Это очень важная победа для нас. Спасибо всем, кто поддерживал, мы будем сильнее.

Первый тайм? Психологически на команду давила ситуация вокруг меня, но спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня», – сказал Дзюба.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем
Комментарии (65)
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polt
1604862061
Действительно, сегодня Зенит удивил желанием что то футбольное изобразить, и им повезло, в Краснодаре играет один Сафонов.
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baden69
1604862919
Зенит свое заявление сделал во время игры, самое конкретное во втором тайме. После этого говорить больше нечего. Команда сказала все на поле, а любителям остренького просьба обращаться в желтушные СМИ.
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derrik2000
1604863406
Молодцы, что сплотились: значит вы - КОМАНДА, а не "игроки по контракту".
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rammax fcsm
1604863553
сдрочились... вокруг тебя...
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kosmonaft
1604864308
б ля вы тут футбол обсуждаете или трусы на себя посмотрите
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Красногорск_Фан
1604864521
Ну слабо минусующим Артему выйти с баннером - "а мы лысого никогда не гоняем". Кто первый без греха, как говорится. В остальном издержки известности. Роналду что-ли меньше склоняли. То заднеприводный, то насильник женский, то плакса, то нырялду. И если Артему надо много работать над собой, то Криш доказал все, не смотря на все визги.
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kosmonaft
1604864738
а пусть хоть один на *** ответит что не дрочил . Святые все
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CSKA471
1604864857
По факту мужик Артем, не многие бы перешагнули через это (сила воли), а кто за эту шляпу травит просто слабые люди...Подумайте
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dinar7777dinar
1604865030
пропустил концовку кто нибудь дрочюбе рукопашнику руку в конце матча пожал?
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Каратель помойников
1604880738
теперь чтобы команда в лч сплотилась надо в.е.ать собаку? кто следующий с таким номером???
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