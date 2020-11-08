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    Дзюба – после матча с «Краснодаром»: «Психологически на команду давила ситуация вокруг меня, но ребята сплотились»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарии после матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

    • Петербуржцы выиграли со счетом 3:1.
    • Дзюба сначала не реализовал пенальти, а затем забил победный гол.
    • В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.

    «Это очень важная победа для нас. Спасибо всем, кто поддерживал, мы будем сильнее.

    Первый тайм? Психологически на команду давила ситуация вокруг меня, но спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня», – сказал Дзюба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2020 21:40
    Комментарии65
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      Рейтинг: +333

      De_Frenki 7 минут назад

      теперь понятно видос с азмуном)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1785

      ALEX ML 1 час назад

      Все дружно взялись за антона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4063

      морозз 1 час назад

      Сплотились вокруг тебя, это как Дзюба? Все перешли в твою секту рукоблудников?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4188

      dinar7777dinar 1 час назад



      пропустил концовку кто нибудь дрочюбе рукопашнику руку в конце матча пожал?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +326

      kosmonaft > dinar7777dinar 1 час назад

      а ты когда ссать ходишь тебе ктото держит или ты как тёлка сидя после этого тебе руку жмут

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22059

      пьяныйхоровод > kosmonaft 1 час назад

      Ни то и ни другое , он под себя ходит .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4873

      KPCCSPB > dinar7777dinar 1 час назад

      Ты черножопый петух, вместо бумаги, рукой с водой очко после туалета моешь, вот вам их с рождения не жмут, петухам аульным

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +326

      kosmonaft > пьяныйхоровод 1 час назад

      сколько же в вас желчи готовы любого обосрать посмотри фильм девятую роту когда воробей обоссался и что ему командир сказал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22059

      пьяныйхоровод > kosmonaft 55 минут назад

      Ты курнул что-ли ? Или хипуешь ? Я тут только на всякую падаль гоню ( и то по делу). Добрый он , понимаешь .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +326

      kosmonaft > пьяныйхоровод 51 минуту назад

      не тебе писал сори

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1671

      petrucho-spb > kosmonaft 24 минуты назад

      ++++ ещё плюсую

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1375

      CSKA471 1 час назад

      По факту мужик Артем, не многие бы перешагнули через это (сила воли), а кто за эту шляпу травит просто слабые люди...Подумайте

      5
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      ...
      Рейтинг: -166

      Alex_MI_5 > CSKA471 1 час назад

      т.е. будь твой отец известным на всю страну человеком, ты бы был рад видео его дрочки? И тебе бы было пофиг, как ходить в школу? А дети они очень жестоки в плане травли, у них еще не все механизмы сформированы. На этого дурака насрать, дурак и дурак, а семье его как?

      3
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      ...
      Рейтинг: +195

      прабабушка краба > Alex_MI_5 1 час назад

      судя по Вашей травле, Вы ребёнок

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +326

      kosmonaft > Alex_MI_5 1 час назад

      да когда он это публично прошёл когда ты в его трусах поковырялся ему и его семье будет пофиг а вот ты за своё нутро будешь всю жизнь бояться

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -166

      Alex_MI_5 > kosmonaft 1 час назад

      ну иди поддержи его каминг-аутом, хер ли ты тут распинаешься, защитничек)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -166

      Alex_MI_5 > прабабушка краба 1 час назад

      травля? да бросьте. Так, подъебы. А вот настоящее отношение к нему сегодня он увидел со стороны своих же болельщиков. Свои. Же. Болельщики. Его. Освистали. А это о многом говорит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Dinamikk > CSKA471 1 час назад

      согласен, хоть и без мозгов, но мужик, я прям видел страх в его глазах когда он на поле выходил, но переборол себя, прям даже зауважал его))

      2
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      ...
      Рейтинг: +326

      kosmonaft > Alex_MI_5 1 час назад

      я не распоясываюсь я говорю факт был бы ты известный чел твоё видео также бы по нету гуляло

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1375

      CSKA471 > Alex_MI_5 1 час назад

      Причем дети здесь?
      Зачем это?
      Для тебя насрать что кофе выпить, даваЙ ДАСВИДАНЬЯ

      2
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      ...
      Рейтинг: -166

      Alex_MI_5 > kosmonaft 1 час назад

      блин, ну так об этом и речь. Не должно быть у известного человека, тем более "лица нации", каким его сделали после ЧМ, таких видео. Просто-напросто не должно. Чтобы и воровать было нечего. Мы не живем в идеальном мире без преступлений, думать надо

      1
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      ...
      Рейтинг: +1375

      CSKA471 > Alex_MI_5 1 час назад

      Дурак ты, без обид

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -166

      Alex_MI_5 > CSKA471 1 час назад

      Все с тобой понятно, читать не умеешь, думать не хочешь. Не мои проблемы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -166

      Alex_MI_5 > CSKA471 1 час назад

      да ты охрененно умный, я смотрю)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1375

      CSKA471 > CSKA471 1 час назад

      А п.идоры здесь одни черти что копаются в чужом белье и выкладыват в сеть, дерьмо это, простите за избитую фразу

      3
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      ...
      Рейтинг: +5346

      САДЫЧОК > kosmonaft 1 час назад

      Какие новые боты появились у Дзюбы , защищающие омерзительное поведение публичного чела !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1375

      CSKA471 > Alex_MI_5 1 час назад

      Я тебя на на ветках почитал, ты то точно не равнодуше к ситуации, комплексы?)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13078

      derrik2000 > Alex_MI_5 59 минут назад

      Насколько я понял из публикаций на футбольных сайтах и обычных, и Телеграм-каналов, ЭТО было НЕ публичное видео, а видео, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
      Другой вопрос - я не специалист по инету и компьютерам - КАК возможно вообще ВЗЛОМАТЬ СМАРТФОН, если он всегда при тебе???
      Я, например, не лезу в то, как там мой друг "заводит" свою жену, поскольку ЭТО НЕ МОЁ СОБАЧЬЕ ДЕЛО!
      У них своя семья и свои "прибамбасы", у меня - своя семья.
      Это только Эдичка Лимонов был любитель своё грязное бельё в "мемуЯрах" всем напоказ выставить, поскольку для него деньги не пахнут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1375

      CSKA471 > derrik2000 56 минут назад

      Все так, все так

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -166

      Alex_MI_5 > CSKA471 56 минут назад

      Гадай пальцем в небо дальше, психолог)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1375

      CSKA471 > derrik2000 55 минут назад

      Взлломать схемы есть, особенно отправленое через соц сети

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +326

      kosmonaft > Alex_MI_5 55 минут назад

      а ты реально думаешь что он это видео слил он известный чел полюбому за этим охотились и бабки предложили и эту тварь какая это слила нужно запинать насмерть а дрочит он или нет это не наше дело

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1375

      CSKA471 > Alex_MI_5 54 минуты назад

      Отлично, договорились)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +326

      kosmonaft > САДЫЧОК 53 минуты назад

      тоесть когда он дрочит это омерзительно а когда ты то это норм

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4785

      NewLife > CSKA471 26 минут назад

      Если он мужик, то ты мудак.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13078

      derrik2000 > CSKA471 12 минут назад

      Значит, из за его языка информацию специально отслеживали, что и как.
      И наконец - ПОВЕЗЛО.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +326

      kosmonaft 1 час назад

      а пусть хоть один на *** ответит что не дрочил . Святые все

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +537

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ну слабо минусующим Артему выйти с баннером - "а мы лысого никогда не гоняем". Кто первый без греха, как говорится. В остальном издержки известности. Роналду что-ли меньше склоняли. То заднеприводный, то насильник женский, то плакса, то нырялду. И если Артему надо много работать над собой, то Криш доказал все, не смотря на все визги.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5713

      knikos > Красногорск_Фан 1 час назад

      Не сравнивая Артёма с Роналду ( это для дебилоидов , которые не понимают ) . "Известняку" такая жизнь уготована , завистники всегда что-то ищут , ковыряются в чужом белье . Ну их удел такой , лаять из-под ворот .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +537

      Красногорск_Фан > knikos 1 час назад

      Держать свечку )) А я всегда вспоминаю как он не зассал бить пенальти Испании, когда на команду не ставили и ломанного гроша и вся страна грызла ногти. Да хоть путь весь день гоняет. Его дело

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -166

      Alex_MI_5 > Красногорск_Фан 1 час назад

      в премьер-лиге каждый год играет по 400-500 человек, но скандальные тупорылые выходки все время идут от одного и того же имбецила. За столько-то раз можно уже было понять, что следить нужно за своими действиями.

      И всем было бы пофиг, случись это в Шиннике условном. Но этого игрочишку превознесли чуть не до уровня иконы после ЧМ, голову включать надо хоть чуток

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +537

      Красногорск_Фан > Alex_MI_5 1 час назад

      Друг не нравится Дзюба, твое дело. Я не его персональный поклонник. Но какие то светлые моменты в мою жизнь он принес. Думаю в Шиннике гоняют лысого не меньше. А то и больше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      kosmonaft 1 час назад

      б ля вы тут футбол обсуждаете или трусы на себя посмотрите

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      прабабушка краба > kosmonaft 1 час назад

      что такое футбол? (с) Бомбардир

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73

      Cruser 1 час назад

      Дрочить не стыдно, стыдно когда спалят!

      0
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      Рейтинг: +422

      rammax fcsm 1 час назад

      сдрочились... вокруг тебя...

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      Рейтинг: +5713

      knikos > rammax fcsm 1 час назад

      Кто о футболе , а ты о дрочке . каждому своё ...

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      Рейтинг: +422

      rammax fcsm > knikos 1 час назад

      неверно написал.... каждый-свой... дрочит.... каждому своё не на футбольных воротах было написано... на других... воротах...

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