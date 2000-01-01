РПЛ. «Зенит» благодаря голу Дзюбы победил «Краснодар»

Я так и не понял, а играл ли сегодня Ионов. Похоже команда играла в 9 полевых игроков. Матвея вообще на растерзание отдали. Как будто к ЧЕ готовят в основную команду. После перерыва а особенно после выхода Вильена , Уткина и Кабеллы разорвали быков как стадо (*****) по полю. Провал за провалом, Сафонище тащил все что мог, но и он тоже не всесильный. Газинский похоже устал и не собирается возвращать свой прежний уровень. Даже и не верится , что когда нибудь Краснодар покажет тот футбол что был их визитной карточкой. Эх, где же Маурисио Перейра ,Гранквист, жаль что с Мамаевым так печально попрощались. Видимо этот сезон быки и до зоны ЕК не дотянут. Ну и хрен с ним-с этим сезоном. Смотрим футбол не пеживая. Будь что будет. В ФНЛ не вылетят и ладно.
«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ – 3:1.
Победный гол забил нападающий Артем Дзюба. В конце первого тайма он не забил пенальти.
Петербургская команда набрала 30 очков и поднялась на второе место, обогнав «Спартак».
Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Берг, 17 (с пенальти); 1:1 – Кузяев, 65; 2:1 – Дзюба, 79; 3:1 – Сутормин, 90+4.
Незабитый пенальти: Дзюба, 45.
Зенит: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 90+1), Сантос, Ловрен, Барриос, Оздоев, Кузяев (Круговой, 90+1), Мостовой (Сутормин, 74), Вендел (Жирков, 88), Дзюба.
Краснодар: Сафонов, Газинский (Вилена, 52), Мартынович, Сорокин, Чернов, Кайо, Ионов, Классон (Уткин, 61), Олссон, Сулейманов (Кабелья, 61), Берг (Марков, 81).