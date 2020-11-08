РПЛ. «Зенит» благодаря голу Дзюбы победил «Краснодар»

«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ – 3:1.

Победный гол забил нападающий Артем Дзюба. В конце первого тайма он не забил пенальти.

Петербургская команда набрала 30 очков и поднялась на второе место, обогнав «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Берг, 17 (с пенальти); 1:1 – Кузяев, 65; 2:1 – Дзюба, 79; 3:1 – Сутормин, 90+4.

Незабитый пенальти: Дзюба, 45.

Зенит: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 90+1), Сантос, Ловрен, Барриос, Оздоев, Кузяев (Круговой, 90+1), Мостовой (Сутормин, 74), Вендел (Жирков, 88), Дзюба.

Краснодар: Сафонов, Газинский (Вилена, 52), Мартынович, Сорокин, Чернов, Кайо, Ионов, Классон (Уткин, 61), Олссон, Сулейманов (Кабелья, 61), Берг (Марков, 81).

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