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РПЛ. «Зенит» благодаря голу Дзюбы победил «Краснодар»

8 ноября 2020, 20:54
225

«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ – 3:1.

Победный гол забил нападающий Артем Дзюба. В конце первого тайма он не забил пенальти.

Петербургская команда набрала 30 очков и поднялась на второе место, обогнав «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Берг, 17 (с пенальти); 1:1 – Кузяев, 65; 2:1 – Дзюба, 79; 3:1 – Сутормин, 90+4.

Незабитый пенальти: Дзюба, 45.

Зенит: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 90+1), Сантос, Ловрен, Барриос, Оздоев, Кузяев (Круговой, 90+1), Мостовой (Сутормин, 74), Вендел (Жирков, 88), Дзюба.

Краснодар: Сафонов, Газинский (Вилена, 52), Мартынович, Сорокин, Чернов, Кайо, Ионов, Классон (Уткин, 61), Олссон, Сулейманов (Кабелья, 61), Берг (Марков, 81).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (225)
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knikos
1604858278
Ну что ? Усритесь любители подглядывать в замочную скважину ! Дрочите , любители смаковать чужие интимные дела ! Поймайте проказу хакеры , залезшие в чужой телефон ! Артём - мужик ! Команда со своим лидером ! Зенит - чемпион !
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Боцман59rus
1604858638
Смотрел без звука, думал комментаторы выбегут подрочить полену и вираж отличился кричалками, ладно мы обсираем деревянного, тем более одноклеточный даёт повод, но своим так оскорблять на стадионе, где семьи с детьми..... Ещё раз убедился, бездомный вираж - помойкА))))
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АЛЕКСИН
1604858805
Не люблю не Зенит не деревянного Дзюбу ..... но Краснодар это какой то ужас .... но Зенитовцы собрались во втором тайме и порвали соперника , играли в приличный футбол надо признать ....А личная жизнь Дзюбы не нам судить ..... не красиво даже это обсуждать ....
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Сильвербой
1604858831
Играли два говна!!!
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Koshkin@myshkyn
1604859224
тот кто хвалит капитана национальной команды России по футболу, капитана Зенита, возможного игрока АПЛ, отца, мужа, возьмите радужно полосатый флаг и идите в свою долину, мне такой лидер не нужен...
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Snek
1604859532
Солнце, воздух, онанизм - укрепляют организм!
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slavа0508
1604859774
Краснодару что то надо серьёзно менять,команда в свободном падении,,,
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slavа0508
1604860351
Когда узнал что Дзюба,в составе почему то сразу подумалось что забьёт,выйдёт что ли разозлённым с этой историей,у него получается как взбодриться что ли когда все против,,,
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Мага 13
1604860619
адекватных болел Питера с победой! но за аларма с гаврошей всё же стыдно)
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житель СПб
1604860839
Очень странный матч... В Краснодаре (который я уважаю и люблю как самый играющий клуб в Лиге) сегодня должны были удалять 2х игроков! Берга и Кайо. И явная "игра" судьи за Краснодар - явная! Пока не понял, что уже совсем одиозен и не начал "выравнивать". Вообще не понимаю, что с Бергом? Там что, какой-то конфликт был? Ну чего ты полез на вратаря, стал так гаденько его провоцировать?! Для быков такое поведение не свойственно. Да и Кайо - о котором вообще все, включая болельщиков Краснодара, говорят одно - ужас! Поздравляю Зенит! Сегодня полностью заслуженная, боевая победа!
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