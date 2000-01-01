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    РПЛ. «Зенит» благодаря голу Дзюбы победил «Краснодар»

    «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ – 3:1.

    Победный гол забил нападающий Артем Дзюба. В конце первого тайма он не забил пенальти.

    Петербургская команда набрала 30 очков и поднялась на второе место, обогнав «Спартак».

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Берг, 17 (с пенальти); 1:1 – Кузяев, 65; 2:1 – Дзюба, 79; 3:1 – Сутормин, 90+4.

    Незабитый пенальти: Дзюба, 45.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 90+1), Сантос, Ловрен, Барриос, Оздоев, Кузяев (Круговой, 90+1), Мостовой (Сутормин, 74), Вендел (Жирков, 88), Дзюба.

    Краснодар: Сафонов, Газинский (Вилена, 52), Мартынович, Сорокин, Чернов, Кайо, Ионов, Классон (Уткин, 61), Олссон, Сулейманов (Кабелья, 61), Берг (Марков, 81).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии175
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      Рейтинг: +1163

      Январь 59 4 минуты назад

      Я так и не понял, а играл ли сегодня Ионов. Похоже команда играла в 9 полевых игроков. Матвея вообще на растерзание отдали. Как будто к ЧЕ готовят в основную команду. После перерыва а особенно после выхода Вильена , Уткина и Кабеллы разорвали быков как стадо (*****) по полю. Провал за провалом, Сафонище тащил все что мог, но и он тоже не всесильный. Газинский похоже устал и не собирается возвращать свой прежний уровень. Даже и не верится , что когда нибудь Краснодар покажет тот футбол что был их визитной карточкой. Эх, где же Маурисио Перейра ,Гранквист, жаль что с Мамаевым так печально попрощались. Видимо этот сезон быки и до зоны ЕК не дотянут. Ну и хрен с ним-с этим сезоном. Смотрим футбол не пеживая. Будь что будет. В ФНЛ не вылетят и ладно.

      3
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      Рейтинг: +13057

      derrik2000 > Январь 59 50 секунд назад

      Ещё, может, что в зимнюю паузу изменится к лучшему???

      0
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      Рейтинг: +5669

      knikos > Январь 59 33 секунды назад

      Да дело не в Краснодаре ! А в Зените ! Во втором тайме Зенит начисто переиграл быков !

      0
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      Рейтинг: +921

      Олег1204 5 минут назад

      То что Краснодар во втором тайме играл как команда фнл ни у кого вопросов не возникало? Или как Сорокин который убегает от соперника с мячем, а не отнимает его. Самый показательно второй гол где защитники Краснодара просто стояли и все. Зенит не играл хорошо, уровень зенита показала боруссия Дортмунд

      0
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      Рейтинг: +1364

      Валерий2705 > Олег1204 4 минуты назад

      Нет, я это с Севильей видел, там "команда из ФНЛ" против 10-х мячик от ворот выносила весь 2-й тайм.

      0
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      Рейтинг: +53

      rattyboy 10 минут назад

      Да, Семак тренер не экстра класса! Но что нужно было сказать парням в перерыве, чтобы так перевернуть игру, и поддержать "огнём и маневром" своего оконфузевшегося товариСЧа

      1
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      Рейтинг: -1067

      Бoрат > rattyboy 6 минут назад

      Зашел и как гаркнул - ВСЕМ ДРОЧИТЬ !!! Ну и понеслось . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +625

      Artemka444 13 минут назад

      Всех с победой!!!!
      Всегда бы так играли!!!!!

      2
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      Рейтинг: +4485

      житель СПб 15 минут назад

      Очень странный матч... В Краснодаре (который я уважаю и люблю как самый играющий клуб в Лиге) сегодня должны были удалять 2х игроков! Берга и Кайо. И явная "игра" судьи за Краснодар - явная! Пока не понял, что уже совсем одиозен и не начал "выравнивать". Вообще не понимаю, что с Бергом? Там что, какой-то конфликт был? Ну чего ты полез на вратаря, стал так гаденько его провоцировать?! Для быков такое поведение не свойственно. Да и Кайо - о котором вообще все, включая болельщиков Краснодара, говорят одно - ужас!
      Поздравляю Зенит! Сегодня полностью заслуженная, боевая победа!

      5
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      Рейтинг: +13057

      derrik2000 > житель СПб 5 минут назад

      То, что Берга нужно было удалять - не согласен.
      Эпизод с конфликтом Берг-Кержаков???
      Так там мы ничего не видели и ни слышали, ЧТО послужило причиной подхода Берга к Михе.
      Там, скорее всего, была какая-то ФРАЗА от Кержакова в адрес Берга.
      Очень оскорбительная фраза.
      А Кайо, по моему мнению, просто балласт, тянущий команду вниз.
      Как вспомню матч с Севильей... р-р-р-р-р-р-р!

      0
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      Рейтинг: +5342

      САДЫЧОК 16 минут назад

      Сорокин , Ионов , Газинский, Кайо -очень слабы !

      2
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      Рейтинг: +2156

      Кузьмич на трибуне 18 минут назад

      Болельщиков Зенита с победой. Болельщикам Краснодара -не позавидуешь. Рассыпалась игра команды , как карточный домик. Зато впереди четыре тура попроще. Сейчас игры сборной, пусть подлечатся все. Хотя Классона опять в сборной могут поломать и опять на долго. Не теряйте оптимизма. надеюсь игра команды после двухнедельного перерыва наладится.

      5
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      Рейтинг: +4353

      afw13 19 минут назад

      адекватных болел Питера с победой!

      но за аларма с гаврошей всё же стыдно)

      6
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      Рейтинг: +1941

      Дедуктор 23 минуты назад

      Кайо-Кутепов-Васин. Три "ягоды" с одного поля. Вопрос: нахрена такие ягоды за инвалюту покупать, когда своих таких = завались? Берг, опять же. Нахрена валюту тратили? Наши "деревянные" Антохи и то лучше. Много лучше.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2260

      neim > Дедуктор 7 минут назад

      Ну так и я про то же. Посмотрите на Динамо. Выпускают Тюкавина и Захаряна и не боятся. А кто их знает, кроме как по играм за молодёжку ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15789

      slavutiq70 24 минуты назад

      Когда узнал что Дзюба,в составе почему то сразу подумалось что забьёт,выйдёт что ли разозлённым с этой историей,у него получается как взбодриться что ли когда все против,,,

      12
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      Рейтинг: -1067

      Бoрат > slavutiq70 23 минуты назад

      Это точно . В перерыве успел подрочить и вот результат . Гыгыгы .

      4
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      Рейтинг: +153

      dima25 > Бoрат 14 минут назад

      гонят давно по ходу начал после чм 2018 ))а час просто сил нет)))

      0
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      Рейтинг: +5669

      knikos > Бoрат 12 минут назад

      Ты , похоже , сам подрочил , перед тем , как написать этот высер .

      0
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      ...
      Рейтинг: -1067

      Бoрат > knikos 7 минут назад

      Онанизм укрепляет организм . Гыгыгы . А высеры я делаю в туалете . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: -1067

      Бoрат > Бoрат 5 минут назад

      Risbi , ты не умеешь дрочить , учись у Дзюбы . Гыгыгы .

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