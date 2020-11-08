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Главные новости утра. Дзюба отключил комментарии в инстаграме после публикации видео со своей мастурбацией, «ПСЖ» разгромил «Ренн»

8 ноября 2020, 12:00
1

Лига 1. «ПСЖ» в победном матче с «Ренном» сделал четыре вынужденные замены, «Монпелье» обыграл «Бордо»

Газизов: «Переживаем, что Бакаев сидит на скамейке. Понимаю, что он должен играть»

Чемпионка мира Рапино: «Победа Байдена на выборах много значит для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман»

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Иван Петров 1986
1604836148
Да ... Дебил есть дебил.
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