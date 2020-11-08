Главные новости утра. Дзюба отключил комментарии в инстаграме после публикации видео со своей мастурбацией, «ПСЖ» разгромил «Ренн»

Лига 1. «ПСЖ» в победном матче с «Ренном» сделал четыре вынужденные замены, «Монпелье» обыграл «Бордо»
Газизов: «Переживаем, что Бакаев сидит на скамейке. Понимаю, что он должен играть»
Чемпионка мира Рапино: «Победа Байдена на выборах много значит для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман»
Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»
Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует
Источник: Бомбардир.ру