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  • Газизов: «Переживаем, что Бакаев сидит на скамейке. Понимаю, что он должен играть»

Газизов: «Переживаем, что Бакаев сидит на скамейке. Понимаю, что он должен играть»

8 ноября 2020, 10:18
7

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен, что полузащитник Зелимхан Бакаев начал последний матч РПЛ против «Урала» (2:2) на скамейке. Игрок – воспитанник москвичей.

«Я не болельщик, я профессионал. Я вижу другие вещи. Мы тоже переживаем, что Бакаев сидит на скамейке. Понимаю, что он должен играть, но на поле выходят 11 человек. Тренер чувствует, у него есть нити игры. Он находится с командой, видит плюсы и минусы», – сказал Газизов.

  • Бакаев появился в Екатеринбурге на 89-й минуте.
  • В сезоне РПЛ футболист пропустил один матч, забил гол, сделал три результативные передачи.
  • Бакаев стоит на рынке 9 миллионов евро.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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piligrim1986
1604822821
он не подходит под эту схему
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"supermax"
1604828806
когда бакаев будет играть как он играл после прихода из аренды..тогда и будем переживать
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NewLife
1604829847
Я никак не пойму: он пишет, как болельщик или как ген.директор. Странный базар.
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Дедуктор
1604833084
Бакаев и Тиль по своему футбольному потенциалу - самые крутые в Спартаке. Только один сбежал в заурядный немецкий клуб, а у другого игра ... скажем так, слегка потускнела. Между прочим, такое было со многими игроками Спартака при Кононове. Отсюда - обоснованное подозрнеие, что атмосфера в свинарнике совсем не здоровая. И это не связано ни с Кононовым, ни с цiганенком. То ли в раздевалке кто то гадит, то ли от их олигархической крыши подлянки какие то. Проверьте: переведите Бакаева в Рубин или ЦСКА. Сразу убедитесь: здесь и сейчас это лучший футболист РПЛ.
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ivany4
1604836728
Переживанием делу не поможешь, на все есть причины. Когда вернет прежнюю форму и научится играть на команду, тогда и будет в основе. А то еще и основным.
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derrik2000
1604837784
Во как! ОНИ переживают, а самому Бакаеву как-то по хрен: контракт нормальный, здоровье на поле бережёт, т. к. особо не напрягается... Как там говорил Абдулла в фильме "Белое солнце пустыни": "Хорошая жена, хороший дом - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?"
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