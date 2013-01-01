Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Газизов: «Переживаем, что Бакаев сидит на скамейке. Понимаю, что он должен играть»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен, что полузащитник Зелимхан Бакаев начал последний матч РПЛ против «Урала» (2:2) на скамейке. Игрок – воспитанник москвичей.

    «Я не болельщик, я профессионал. Я вижу другие вещи. Мы тоже переживаем, что Бакаев сидит на скамейке. Понимаю, что он должен играть, но на поле выходят 11 человек. Тренер чувствует, у него есть нити игры. Он находится с командой, видит плюсы и минусы», – сказал Газизов.

    • Бакаев появился в Екатеринбурге на 89-й минуте.
    • В сезоне РПЛ футболист пропустил один матч, забил гол, сделал три результативные передачи.
    • Бакаев стоит на рынке 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:18
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4742

      NewLife 30 минут назад

      Я никак не пойму: он пишет, как болельщик или как ген.директор. Странный базар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4692

      "supermax" 48 минут назад

      когда бакаев будет играть как он играл после прихода из аренды..тогда и будем переживать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7154

      piligrim1986 2 часа назад

      он не подходит под эту схему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      mopecekca 2 часа назад

      Понимаю, что он должен играть, но на поле выходят 11 человек.......
      ______________________________
      С Бакаевым играем вдесятером!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +646

      партизан84 > mopecekca 28 минут назад

      вчера в первом тайме было вообще ощущение, что Бакаем и Кокорин были вместо Понсе и Ларсона. Хорошо отношусь к Бакаеву, жаль что не может так долго заиграть.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80357
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru