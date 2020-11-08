Газизов: «Переживаем, что Бакаев сидит на скамейке. Понимаю, что он должен играть»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен, что полузащитник Зелимхан Бакаев начал последний матч РПЛ против «Урала» (2:2) на скамейке. Игрок – воспитанник москвичей.

«Я не болельщик, я профессионал. Я вижу другие вещи. Мы тоже переживаем, что Бакаев сидит на скамейке. Понимаю, что он должен играть, но на поле выходят 11 человек. Тренер чувствует, у него есть нити игры. Он находится с командой, видит плюсы и минусы», – сказал Газизов.