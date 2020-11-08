Лига 1. «ПСЖ» в победном матче с «Ренном» сделал четыре вынужденные замены, «Монпелье» обыграл «Бордо»

«ПСЖ» после поражения в Лиге чемпионов от «Лейпцига» победил в чемпионате Франции «Ренн». Парижане из-за травм по ходу матча поменяли четырех футболистов: Мойзе Кена, Алессандро Флоренци, Тило Керера и Идриссу Гуйе.

Анхель Ди Мария стал лучшим игроком матча сразу по шести показателям (количество кроссов, удары по воротам, созданные моменты, обводки, удары в створ и голы).

В другой встрече «Монпелье» в гостях справился с «Бордо».

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

Бордо – Монпелье – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мойе, 49; 0:2 – Делор, 66.

ПСЖ – Ренн – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кен, 11; 2:0 – Ди Мария, 21; 3:0 – Ди Мария, 73.

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