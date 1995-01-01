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    Лига 1. «ПСЖ» в победном матче с «Ренном» сделал четыре вынужденные замены, «Монпелье» обыграл «Бордо»

    «ПСЖ» после поражения в Лиге чемпионов от «Лейпцига» победил в чемпионате Франции «Ренн». Парижане из-за травм по ходу матча поменяли четырех футболистов: Мойзе Кена, Алессандро Флоренци, Тило Керера и Идриссу Гуйе.

    Анхель Ди Мария стал лучшим игроком матча сразу по шести показателям (количество кроссов, удары по воротам, созданные моменты, обводки, удары в створ и голы).

    В другой встрече «Монпелье» в гостях справился с «Бордо».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

    Бордо – Монпелье – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 49; 0:2 – Делор, 66.

    ПСЖ – Ренн – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кен, 11; 2:0 – Ди Мария, 21; 3:0 – Ди Мария, 73.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10071

      DeStar 1 час назад

      мбаппе теперь в монпелье играет?)

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