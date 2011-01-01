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    Чемпионка мира Рапино: «Победа Байдена на выборах много значит для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман»

    Американская футболистка Меган Рапино довольна, что президентские выборы выиграл Джо Байден. Он должен вступить в должность в следующем году.

    «Некоторые люди не представляют, как много эта победа значит для большинства. Для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман, для остальных. Джо и вице-президент Камала Харрис постоят за вас!» – написала Рапино.

    • Футболистка ранее обручилась с бывшей баскетболисткой екатеринбургского УГМК Сью Берд.
    • Рапино дважды брала чемпионат мира.
    • Байдена уже поздравили с победой, например, премьер-министр Великобритании и президент Франции.

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    Источник: инстаграм Меган Рапино

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