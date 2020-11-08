Чемпионка мира Рапино: «Победа Байдена на выборах много значит для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман»

Американская футболистка Меган Рапино довольна, что президентские выборы выиграл Джо Байден. Он должен вступить в должность в следующем году.
«Некоторые люди не представляют, как много эта победа значит для большинства. Для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман, для остальных. Джо и вице-президент Камала Харрис постоят за вас!» – написала Рапино.
- Футболистка ранее обручилась с бывшей баскетболисткой екатеринбургского УГМК Сью Берд.
- Рапино дважды брала чемпионат мира.
- Байдена уже поздравили с победой, например, премьер-министр Великобритании и президент Франции.
Источник: инстаграм Меган Рапино