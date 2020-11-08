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  • Чемпионка мира Рапино: «Победа Байдена на выборах много значит для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман»

Чемпионка мира Рапино: «Победа Байдена на выборах много значит для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман»

8 ноября 2020, 09:55
17

Американская футболистка Меган Рапино довольна, что президентские выборы выиграл Джо Байден. Он должен вступить в должность в следующем году.

«Некоторые люди не представляют, как много эта победа значит для большинства. Для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман, для остальных. Джо и вице-президент Камала Харрис постоят за вас!» – написала Рапино.

  • Футболистка ранее обручилась с бывшей баскетболисткой екатеринбургского УГМК Сью Берд.
  • Рапино дважды брала чемпионат мира.
  • Байдена уже поздравили с победой, например, премьер-министр Великобритании и президент Франции.

Источник: инстаграм Меган Рапино
США. МЛС
Комментарии (17)
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Fireman-100
1604826424
А каким боком эта новость на футбольном сайте? Совсем Е Б А Н У Л И С Ь что ли???
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subbotaspartak
1604829959
ЛГБТ уже в "большинстве у них. И президент за них. И хрен на них. А традиционное бледнолицее население имеет права?
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Олег1204
1604831382
Вот поэтому я и болел за Трампа, но к сожалению это говнище выиграло
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Просто-333
1604832055
А нам это откровение зачем???
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Hektor 84
1604832431
Нам то Россиянам это зачем знать? Нам какое дело до лгбт или чернокожих? Мы их вроде не угнетали. Та и вообще зачем нам мусолить дела америкосов? Это на передачу к Соловьеву надо. Одно понятно кто бы у них не победил на выборах отношение к России не изменится.
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Дедуктор
1604832590
Победа Байдена это шанс на то что дело либерастов и ped...tov более активно продвигаться во всем мире. Агрессивно, знаете ли. Продвигаться будет. Матрица должна подвергнуться монументальному краху. Как метко отметил в своё время Архитектор. И Байден тут = заурядный винтик в данном механизме.
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Cules2013
1604833393
При Трампе провели перепись всех реднеков, при Байдене - всех тех, кого перечислили в заголовке. Хрен редьки не слаще.
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Viper for CSKA
1604834736
Шило на мыло. Нет там никакой разительной разницы между двумя партиями. ВПК, банки, биржа и тп будут в шоколаде, а рабочие - в яме, как и всегда и при любом президенте. Не говоря уже о том, что Байден один из самых правых политиков Дем. партии. Так что с ЛГБТ я бы не спешил. Не факт, что им жить сильно легче станет, как и остальным перечисленным. Особенно мусульманам в связи с последними выкрутасами ряда кадров в Европе.
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