Чемпионка мира Рапино: «Победа Байдена на выборах много значит для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман»

Американская футболистка Меган Рапино довольна, что президентские выборы выиграл Джо Байден. Он должен вступить в должность в следующем году.

«Некоторые люди не представляют, как много эта победа значит для большинства. Для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов, мусульман, для остальных. Джо и вице-президент Камала Харрис постоят за вас!» – написала Рапино.