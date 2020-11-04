Главные новости дня. «Тамбов» может объединиться с другим клубом, Миранчук продлил контракт с «Локомотивом»

Карпин: «РПЛ – дно? Результаты в еврокубках говорят об этом».

Виллаш-Боаш: «Марсель» попал в Лигу чемпионов и обосрался».

Гончаренко – лучший тренер РПЛ в октябре.

Влашич – лучший игрок РПЛ в октябре.

Слуцкий – об эпизоде с Йевтичем: «Наверное, нужно умереть на поле, чтобы соперника удалили».

Футболисты «ПСЖ» застряли в лифте отеля в Лейпциге. Они провели взаперти больше часа.

Халк хочет вернуться в Европу. Бразилец не будет продлевать контракт с «Шанхай СИПГ».

«Локомотив» продлил контракт с Миранчуком до 2024 года.

Sportbox: «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.

Дзюба: «В России большая проблема с культурой боления. Не умеем переживать за своих».