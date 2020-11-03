Футболисты «ПСЖ» застряли в лифте отеля в Лейпциге. Они провели взаперти больше часа

Несколько игроков «ПСЖ» застряли в лифте немецкого отеля перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Об инциденте сообщил защитник парижан Лайвен Курзава.

Спасатели вызволили футболистов «ПСЖ» более чем через час с момента поломки лифта.

Матч «Лейпциг» – «ПСЖ» состоится сегодня, 4 ноября.

Команды делят вторую строчку группы Н.