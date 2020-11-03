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    Футболисты «ПСЖ» застряли в лифте отеля в Лейпциге. Они провели взаперти больше часа

    Несколько игроков «ПСЖ» застряли в лифте немецкого отеля перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Об инциденте сообщил защитник парижан Лайвен Курзава.

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    Источник: Fat'91

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10180

      alarm 10 минут назад

      хорошо, что в лифте не было дезеувов из тарасофки)

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