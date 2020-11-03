Футболисты «ПСЖ» застряли в лифте отеля в Лейпциге. Они провели взаперти больше часа

хорошо, что в лифте не было дезеувов из тарасофки)
Несколько игроков «ПСЖ» застряли в лифте немецкого отеля перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Об инциденте сообщил защитник парижан Лайвен Курзава.
Спасатели вызволили футболистов «ПСЖ» более чем через час с момента поломки лифта.
- Матч «Лейпциг» – «ПСЖ» состоится сегодня, 4 ноября.
- Команды делят вторую строчку группы Н.
Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur pic.twitter.com/nJBfJoXgUw— Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020