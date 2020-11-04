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    Влашич – лучший игрок РПЛ в октябре

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич – лучший игрок чемпионата России в прошедшем месяце.

    За него проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер».

    • В октябре Влашич забил два гола и сделал два ассиста в трех матчах.
    • ЦСКА вышел на первое место в таблице.

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    Источник: Твиттер РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4561

      NewLife 12 минут назад

      Влашич бесспорный № 1 в РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +1656

      CSKA57 21 минуту назад

      Никола, молодец! Будь лучшим и в своей сборной!

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