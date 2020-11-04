Влашич – лучший игрок РПЛ в октябре

Влашич бесспорный № 1 в РПЛ.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич – лучший игрок чемпионата России в прошедшем месяце.
За него проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер».
- В октябре Влашич забил два гола и сделал два ассиста в трех матчах.
- ЦСКА вышел на первое место в таблице.
Никола Влашич – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в октябре!За футболиста ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ отдали свой голос за Александра Ерохина #ИгрокМесяцаРПЛ #ЦСКА #Влашич pic.twitter.com/FeJg7sE3ny— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2020