Влашич – лучший игрок РПЛ в октябре

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич – лучший игрок чемпионата России в прошедшем месяце.

За него проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер».

В октябре Влашич забил два гола и сделал два ассиста в трех матчах.

ЦСКА вышел на первое место в таблице.