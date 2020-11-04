Дзюба: «В России большая проблема с культурой боления. Не умеем переживать за своих»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не понимает, почему российские болельщики радуются поражения клуба из Санкт-Петербурга.

«Люди ждали два с половиной года этого момента. Очень много злопыхателей и ненавистников, которым не очень нравится, что мы много выигрываем. В последний год мы выиграли всe. Мне нечего сказать, это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы.

Если ты любишь свой клуб, это как дитя. Ты не можешь его не любить, даже если он проказничает. У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления.

Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так», – сказал Дзюба.