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  • Дзюба: «В России большая проблема с культурой боления. Не умеем переживать за своих»

Дзюба: «В России большая проблема с культурой боления. Не умеем переживать за своих»

4 ноября 2020, 20:53
36

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не понимает, почему российские болельщики радуются поражения клуба из Санкт-Петербурга.

«Люди ждали два с половиной года этого момента. Очень много злопыхателей и ненавистников, которым не очень нравится, что мы много выигрываем. В последний год мы выиграли всe. Мне нечего сказать, это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы.

Если ты любишь свой клуб, это как дитя. Ты не можешь его не любить, даже если он проказничает. У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления.

Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так», – сказал Дзюба.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Дзюба Артем
Комментарии (36)
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yurdin
1604513008
Как болеть за дзюбу с его бэкграундом??? В голове не укладывается.
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DOCTOR PENALTY
1604513178
Насильно мил не будешь. Сначала играть научись, продукт папы Карло. ""
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Hektor 84
1604514980
Та нах вы нужны болеть за вас? Вы уже столько раз собирались. Культура боления епт, шлюбу снова несет. В себя поверил? Мне вообще пох на вас. Имея такие большие зарплаты, по сравнению с доходами остального населения от вас толку нет. Ходите пешком по полю изображая мучения, и в футбол вы играть не умеете. Нах такой футбол нужен? Я еще срач премьер за это убогое зрелище должен платить. Это они нам должны доплачивать чтоб мы смотрели ваш балет. Е б л а н кривоногий, он нам еще будет заливать про культуру боления. Шлюба посмотри на Ибрагимовича. Чел в 39 лет играет в миллион раз круче чем ты. Да его несет еще по сильнее тебя, но чел реально феерит на поле. За это я и люблю футбол. Я лучше в интернете посмотрю и поболею за команды из топ 5 лиг, чем ваше кривоногое зрелище. Даже игры чемпов Голландии и Бельгии интересней посмотреть, чем игры рпл или выступление наших клубов в еврокубках. Вам существенно надо урезать зарплаты, может тогда булками зашевелите. Как у большей части населения нашей страны. И так не выполнили задачу денег не увидите. А то нах усираться зарплата капает, на крутую тачку себе и жене хватает, съездить за границу, на всякие цацки. Так что шлюба ты для меня не свои, и болей сам за себя дружок!!!
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LOKOfanatik19
1604515011
При чем тут Россия, при чем тут культура, зачем мне болеть за тебя и твоих Газпромовских, ежели я за ЛОКО, даже в Европе.... В Италии, Франции, да и во многих других странах такая же штука, они даже в евролигах болеет против, что ты несешь, ты и вправду оказываешься **далекий... При чем тут культура России??? Покат ы и твой презик вспоминает мурамцев... о чем речь?
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Олег1204
1604515048
Мы болеть не умеем, вы играть. Идиллия
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Hektor 84
1604515409
Это с тобой идиотина что то не так! Твоему хамству нет предела. Ты болел еще в чем то обвиняешь. Да ты со стороны посмотри как вы играете. Это игрой то не назовешь. Смешной пи з дун!
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VGreen
1604517478
я не хейтер Дзюбы, но щас он фигню конечно сказал. Знал бы он как в других странах с этим - за другой клуб из своей страны не то что не болеют, а так еще радуются, когда они проигрывают (пример - фанаты Марселя после проигрыша ПСЖ в финале ЛЧ). и в какой-нибудь Англии невозможно представить, чтобы болела МЮ желал успехов Ливерпулю в еврокубках. А у нас рядовой болельщик в большинстве случаев всё же переживает за другие российские клубы в еврокубках. Исключения лишь когда принципиальный ненавистный клуб играет (и то не всегда).
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Авангард1970
1604519907
Идиот, с повязкой капитана команды.
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erma
1604520095
У нас большая проблема с футболистами: не хотят или не могут хорошо играть для своих болельщиков. Пень, в Англии за такие слова тебя бы съели живьем.
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mp7700
1604520828
Дзюба дорогой, в России большие проблемы с культурой игры в футбол, ну не умеют они играть ради своих болельщиков.
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