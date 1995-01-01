Дзюба: «В России большая проблема с культурой боления. Не умеем переживать за своих»

я не хейтер Дзюбы, но щас он фигню конечно сказал. Знал бы он как в других странах с этим - за другой клуб из своей страны не то что не болеют, а так еще радуются, когда они проигрывают (пример - фанаты Марселя после проигрыша ПСЖ в финале ЛЧ). и в какой-нибудь Англии невозможно представить, чтобы болела МЮ желал успехов Ливерпулю в еврокубках.
А у нас рядовой болельщик в большинстве случаев всё же переживает за другие российские клубы в еврокубках. Исключения лишь когда принципиальный ненавистный клуб играет (и то не всегда).
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не понимает, почему российские болельщики радуются поражения клуба из Санкт-Петербурга.
«Люди ждали два с половиной года этого момента. Очень много злопыхателей и ненавистников, которым не очень нравится, что мы много выигрываем. В последний год мы выиграли всe. Мне нечего сказать, это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы.
Если ты любишь свой клуб, это как дитя. Ты не можешь его не любить, даже если он проказничает. У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления.
Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так», – сказал Дзюба.
- Начало встречи – в 20:55 по Москве.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.