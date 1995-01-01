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    Дзюба: «В России большая проблема с культурой боления. Не умеем переживать за своих»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не понимает, почему российские болельщики радуются поражения клуба из Санкт-Петербурга.

    «Люди ждали два с половиной года этого момента. Очень много злопыхателей и ненавистников, которым не очень нравится, что мы много выигрываем. В последний год мы выиграли всe. Мне нечего сказать, это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы.

    Если ты любишь свой клуб, это как дитя. Ты не можешь его не любить, даже если он проказничает. У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления.

    Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так», – сказал Дзюба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1510

      VGreen 16 минут назад

      я не хейтер Дзюбы, но щас он фигню конечно сказал. Знал бы он как в других странах с этим - за другой клуб из своей страны не то что не болеют, а так еще радуются, когда они проигрывают (пример - фанаты Марселя после проигрыша ПСЖ в финале ЛЧ). и в какой-нибудь Англии невозможно представить, чтобы болела МЮ желал успехов Ливерпулю в еврокубках.
      А у нас рядовой болельщик в большинстве случаев всё же переживает за другие российские клубы в еврокубках. Исключения лишь когда принципиальный ненавистный клуб играет (и то не всегда).

      0
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      Рейтинг: +3908

      playsh 30 минут назад

      Дзюбло не дано понять,что болельщик любой команды будет болеть за любую Российскую команду в любом Еврокубке по умолчанию как за свою,если хозяева и его болельщики не противопоставляют себя остальным,менее финансово-независимым,что происходит,к сожалению,последнее десятилетие.Я,так, за все наши Российские команды кулаки сжимаю и ненавижу противостояние Москвы и Питера.Всем удачи в Евро.

      0
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      Рейтинг: +15644

      slavutiq70 33 минуты назад

      А при чём тут Россия это везде так,,,Болелы к примеру Барсы не когда не будут болеть за Реал в еврокубках и так у них по всей гейропе,,, практически,,,У нас кстати с этим лучше дела,,,,,я к примеру в еврокубках болею за всех наших ,,,,,и большинство таких как я,,

      1
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      Рейтинг: +1942

      SIRIUS 2002 42 минуты назад

      Правильно все сказал!1 У всех одно дерьмо льется, а хорошее никто не замечает!!

      0
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      Рейтинг: +2542

      aaaaahhhh 45 минут назад

      не хотим болеть за вас господин Дзюба! ну не хотим и все тут:))

      -2
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      Рейтинг: +114

      ola1a 46 минут назад

      Артём артем, ты знаешь куда тебе пойти

      -1
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      Рейтинг: +6313

      Hektor 84 50 минут назад

      Это с тобой идиотина что то не так! Твоему хамству нет предела. Ты болел еще в чем то обвиняешь. Да ты со стороны посмотри как вы играете. Это игрой то не назовешь. Смешной пи з дун!

      0
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      Рейтинг: +869

      Олег1204 56 минут назад

      Мы болеть не умеем, вы играть. Идиллия

      2
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      Рейтинг: +1557

      LOKOfanatik19 57 минут назад

      При чем тут Россия, при чем тут культура, зачем мне болеть за тебя и твоих Газпромовских, ежели я за ЛОКО, даже в Европе.... В Италии, Франции, да и во многих других странах такая же штука, они даже в евролигах болеет против, что ты несешь, ты и вправду оказываешься **далекий... При чем тут культура России??? Покат ы и твой презик вспоминает мурамцев... о чем речь?

      2
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      Рейтинг: +6313

      Hektor 84 57 минут назад

      Та нах вы нужны болеть за вас? Вы уже столько раз собирались. Культура боления епт, шлюбу снова несет. В себя поверил? Мне вообще пох на вас. Имея такие большие зарплаты, по сравнению с доходами остального населения от вас толку нет. Ходите пешком по полю изображая мучения, и в футбол вы играть не умеете. Нах такой футбол нужен? Я еще срач премьер за это убогое зрелище должен платить. Это они нам должны доплачивать чтоб мы смотрели ваш балет. Е б л а н кривоногий, он нам еще будет заливать про культуру боления. Шлюба посмотри на Ибрагимовича. Чел в 39 лет играет в миллион раз круче чем ты. Да его несет еще по сильнее тебя, но чел реально феерит на поле. За это я и люблю футбол. Я лучше в интернете посмотрю и поболею за команды из топ 5 лиг, чем ваше кривоногое зрелище. Даже игры чемпов Голландии и Бельгии интересней посмотреть, чем игры рпл или выступление наших клубов в еврокубках. Вам существенно надо урезать зарплаты, может тогда булками зашевелите. Как у большей части населения нашей страны. И так не выполнили задачу денег не увидите. А то нах усираться зарплата капает, на крутую тачку себе и жене хватает, съездить за границу, на всякие цацки. Так что шлюба ты для меня не свои, и болей сам за себя дружок!!!

      1
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      Рейтинг: +1557

      LOKOfanatik19 > Hektor 84 52 минуты назад

      Держись друг, щас неадекваты прибегут, а не болельщики, якобы за Россию матушку, а не футбол... очки...(видать за свои ОЧКО) ...

      4
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      Рейтинг: +1557

      LOKOfanatik19 > LOKOfanatik19 51 минуту назад

      Отсюда и идет культура боления, даже против своих, что приветствуется в европе, но для Артемки, все тьма тьмущая... Россия ведь каждый за своих, а европа загнивающая, но все равно на них операются.

      3
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      Рейтинг: +6313

      Hektor 84 > LOKOfanatik19 45 минут назад

      Та пусть бегут, они такие же далекие от футбола как и шлюба.

      1
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      Рейтинг: +1557

      LOKOfanatik19 > Hektor 84 43 минуты назад

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