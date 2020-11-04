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    «Локомотив» продлил контракт с Миранчуком до 2024 года

    «Локомотив» объявил о продлении контракт с полузащитником Антоном Миранчуком.

    Новое соглашение хавбека с московским клубом будет рассчитано до 2024 года. Остальные детали не разглашаются.

    • Миранчук – воспитанник «Локомотива».
    • В 119 матчах он забил 28 голов и сделал 16 ассистов.
    • Миранчук выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2056

      baden69 19 минут назад

      Лишил себя шанса заиграть в Европе, т.к. отступные прописаны явно завышенные и желающие купить будут заканчивать переговоры даже не начав.

      -1
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      Рейтинг: +1733

      PAREVG. 37 минут назад

      И какая сумма отступных???

      1
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      Рейтинг: +2704

      raritet 40 минут назад

      Правильный ход руководства.

      1
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      Рейтинг: +2307

      Genz 42 минуты назад

      Молодец ,в Европе делать нечего
      Алексей,его брат, сидит на лавочке из-за политики. Купить купили,а ставить в основу не будут из-за прекратившихся отношений с ЕС

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      Рейтинг: +579

      Dr.Metal > Genz 23 минуты назад

      Это ни для того,чтобы его сохранить, а чтобы при подписании контракта указать хорошую сумму отступных для более выгодной продажи, которая ввиду его двух мячей в лиге чемпионов скоро состоится. На фоне других игроков Локо он явно выделяется. Да и чтобы не случилось как с Алексеем. Отступные 8 млн, а просили за него 15 вроде.

      Ну и зарплату скорее всего подняли чтобы простимулировать

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      Рейтинг: +7

      Moiseyka 1 час назад

      Отступные должны прописать лямов 40

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      Рейтинг: +1043

      elessar arnor > Moiseyka 54 минуты назад

      да с ху ял и? Влашич стоит 25, и за него готовы дать столько и больше, за Антона - нет

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      Рейтинг: +2151

      sobaka120982 1 час назад

      А что за мужик с ним рядом?

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