«Локомотив» продлил контракт с Миранчуком до 2024 года

«Локомотив» объявил о продлении контракт с полузащитником Антоном Миранчуком.

Новое соглашение хавбека с московским клубом будет рассчитано до 2024 года. Остальные детали не разглашаются.

Миранчук – воспитанник «Локомотива».

В 119 матчах он забил 28 голов и сделал 16 ассистов.

Миранчук выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.