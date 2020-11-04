«Локомотив» продлил контракт с Миранчуком до 2024 года

«Локомотив» объявил о продлении контракт с полузащитником Антоном Миранчуком.
Новое соглашение хавбека с московским клубом будет рассчитано до 2024 года. Остальные детали не разглашаются.
- Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- В 119 матчах он забил 28 голов и сделал 16 ассистов.
- Миранчук выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.
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Журналист Карпов: зарплата Миранчука в «Локо» не изменилась; отступные выросли с 8 до 15 миллионов
Источник: Официальный сайт «Локомотива»