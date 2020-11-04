«Локомотив» продлил контракт с Миранчуком до 2024 года

Лишил себя шанса заиграть в Европе, т.к. отступные прописаны явно завышенные и желающие купить будут заканчивать переговоры даже не начав.
«Локомотив» объявил о продлении контракт с полузащитником Антоном Миранчуком.
Новое соглашение хавбека с московским клубом будет рассчитано до 2024 года. Остальные детали не разглашаются.
- Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- В 119 матчах он забил 28 голов и сделал 16 ассистов.
- Миранчук выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.
«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком до 2024 года!— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 4, 2020