Журналист Карпов: зарплата Миранчука в «Локо» не изменилась; отступные выросли с 8 до 15 миллионов

Стали известны детали нового контракта Антона Миранчука с «Локомотивом», подписанного до 2024 года.

Зарплата хавбека не изменилась – Миранчук будет получать 2 миллиона евро в год без учета бонусов. Переподписание контракта принесло Антону бонус в размере около 2 миллионов евро.

Сумма отступных по новому соглашению выросла с 8 до более 15 миллионов евро. Сообщается, что футболист получит 15% от дохода с его возможного трансфера в другой клуб.