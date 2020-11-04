Журналист Карпов: зарплата Миранчука в «Локо» не изменилась; отступные выросли с 8 до 15 миллионов

Стали известны детали нового контракта Антона Миранчука с «Локомотивом», подписанного до 2024 года.
Зарплата хавбека не изменилась – Миранчук будет получать 2 миллиона евро в год без учета бонусов. Переподписание контракта принесло Антону бонус в размере около 2 миллионов евро.
Сумма отступных по новому соглашению выросла с 8 до более 15 миллионов евро. Сообщается, что футболист получит 15% от дохода с его возможного трансфера в другой клуб.
- «Локомотив» продлил контракт с Миранчуком до 2024 года.
- Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- В 119 матчах он забил 28 голов и сделал 16 ассистов.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова