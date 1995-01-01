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    Журналист Карпов: зарплата Миранчука в «Локо» не изменилась; отступные выросли с 8 до 15 миллионов

    Стали известны детали нового контракта Антона Миранчука с «Локомотивом», подписанного до 2024 года.

    Зарплата хавбека не изменилась – Миранчук будет получать 2 миллиона евро в год без учета бонусов. Переподписание контракта принесло Антону бонус в размере около 2 миллионов евро.

    Сумма отступных по новому соглашению выросла с 8 до более 15 миллионов евро. Сообщается, что футболист получит 15% от дохода с его возможного трансфера в другой клуб.

    • «Локомотив» продлил контракт с Миранчуком до 2024 года.
    • Миранчук – воспитанник «Локомотива».
    • В 119 матчах он забил 28 голов и сделал 16 ассистов.

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    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18752

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Всё хорошо, жаль только Кикнадзе за спиной, всю малину портит.

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