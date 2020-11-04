«Барселона» – «Динамо» К: Месси не забивает с игры в течение 87 дней

В 23:00 по Москве начнется матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и украинским «Динамо». Форвард каталонцев Лионель Месси находится на безголевой серии с игры – последний раз он отправлял мяч в ворота не со стандарта 87 дней назад.

Аргентинец выйдет в стартовом составе на встречу с украинцами. Она пройдет на «Камп Ноу».