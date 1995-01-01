Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Адвокат – о бюджете ЦСКА: «Такой масштаб мне знаком еще со времен работы в «Зените»

    Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.

    «ЦСКА – сильный и опасный соперник. Клуб обладает большим бюджетом, что помогает им с привлечением сильных игроков, например Эджуке.

    Такой масштаб мне знаком ещe со времeн работы в «Зените». Тем не менее я оптимистично настроен на игру и надеюсь на достойную игру и результат с нашей стороны.

    «Фейеноорд», в отличие от более богатых клубов, в наибольшей степени зависит от юных игроков. Считаю, что с доступными нам финансами мы добиваемся довольно хороших результатов», – сказал Адвокат.

    • Матч с «Фейеноордом» состоится в четверг, 5 ноября.
    • ЦСКА в случае победы в Роттердаме может возглавить группу.
    • «Фейеноорд» занимает последнее место в квартете.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:38
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +580

      Dr.Metal 6 минут назад

      Пора бы уже и выиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -909

      Аденн 47 минут назад

      адвокат не понаслышке знает, сколько педикулезный бЗенитец имел бюджет, чтобы "заряжать" административный и судейский корпус РПФЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2535

      general.lizyukov 49 минут назад

      Да во времена твоего тренерства в Зените бюджет ЦСКА даже близко не был рядом с твоим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10191

      alarm 1 час назад

      это он ещё бюджеты тарасни за последние годы на судейский корпус не видел!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1043

      elessar arnor > alarm 12 минут назад

      привет алармам, позор зеньке

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80286
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru