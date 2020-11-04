Адвокат – о бюджете ЦСКА: «Такой масштаб мне знаком еще со времен работы в «Зените»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.

«ЦСКА – сильный и опасный соперник. Клуб обладает большим бюджетом, что помогает им с привлечением сильных игроков, например Эджуке.

Такой масштаб мне знаком ещe со времeн работы в «Зените». Тем не менее я оптимистично настроен на игру и надеюсь на достойную игру и результат с нашей стороны.

«Фейеноорд», в отличие от более богатых клубов, в наибольшей степени зависит от юных игроков. Считаю, что с доступными нам финансами мы добиваемся довольно хороших результатов», – сказал Адвокат.