Адвокат – о бюджете ЦСКА: «Такой масштаб мне знаком еще со времен работы в «Зените»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.
«ЦСКА – сильный и опасный соперник. Клуб обладает большим бюджетом, что помогает им с привлечением сильных игроков, например Эджуке.
Такой масштаб мне знаком ещe со времeн работы в «Зените». Тем не менее я оптимистично настроен на игру и надеюсь на достойную игру и результат с нашей стороны.
«Фейеноорд», в отличие от более богатых клубов, в наибольшей степени зависит от юных игроков. Считаю, что с доступными нам финансами мы добиваемся довольно хороших результатов», – сказал Адвокат.
- Матч с «Фейеноордом» состоится в четверг, 5 ноября.
- ЦСКА в случае победы в Роттердаме может возглавить группу.
- «Фейеноорд» занимает последнее место в квартете.
Источник: «Чемпионат»