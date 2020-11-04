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  • Экс-защитник «Ювентуса»: «Роналду – невежда. Уже два года в Италии, но до сих пор не выучил язык»

Экс-защитник «Ювентуса»: «Роналду – невежда. Уже два года в Италии, но до сих пор не выучил язык»

4 ноября 2020, 13:22
16

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал форварда туринцев Криштиану Роналду за незнание итальянского языка.

«Роналду – невежда. Он играет в Италии уже два года, но до сих пор не выучил итальянский язык. Он говорит только на испанском.

У Роналду нет уважения ни к партнерам по команде, ни к итальянцам», – приводит слова Паскуале Calciomercato.

  • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018-го года.
  • Португалец сыграл за «Ювентус» в 92 матчах и забил 70 мячей.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (16)
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Красногорск_Фан
1604485838
Я не знаю кто такой этот Бруно. Какие у него индивидуальные достижения, в чем он отличился в мировых финалах. Зато знаю кто Роналдо, и что Ювентус обладает Роналдозависимостью. Бруно лучше жевать чем говорить
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Psih86
1604486800
Ему не обязательно говорить вообще, он игру понимает лучше чем весь Ювентус...
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Давид59
1604487200
Мысль понятна, но перевод не катит. Невежда - это человек, который вообще мало образован. Не думаю, что Криш невежда. Скорей пофигист.
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111ax
1604487507
в 36 лет ему учить язык смысла особого нет, да и с его то насыщенной жизнью
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raritet
1604488238
Что ему Ваш итальянский, если он мечтает играть в Спартаке. А Федуну все равно ; невежа или не невежа, главное чтобы с мячиком мог управляться.
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Garrincha58
1604488671
кто посмел вякнуть на легенду кто это ?
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FanatSerj
1604492458
Итальянцы невежды, у них уже два года живет Роналду, а они ещё португальский не все выучили )))
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Cules2013
1604493394
типичный вброс ради того, чтобы напомнить о своём существовании
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JTherry
1604497149
Рон сыграл в нескольких топ-лигах Европы и везде был лучшим, а его команда неизменно занимала первые места, благодаря ему, в том числе... Бруно лучше принести свои извинения Рону...
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Лфшт
1604731694
Эмм ну как бы ***** ему учить итальянский в команде где половина иностранцев, и говорят 100% все на английском. Вторая причина, ему чихать на всё, кроме бабла.
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