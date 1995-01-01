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    Экс-защитник «Ювентуса»: «Роналду – невежда. Уже два года в Италии, но до сих пор не выучил язык»

    Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал форварда туринцев Криштиану Роналду за незнание итальянского языка.

    «Роналду – невежда. Он играет в Италии уже два года, но до сих пор не выучил итальянский язык. Он говорит только на испанском.

    У Роналду нет уважения ни к партнерам по команде, ни к итальянцам», – приводит слова Паскуале Calciomercato.

    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018-го года.
    • Португалец сыграл за «Ювентус» в 92 матчах и забил 70 мячей.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4776

      KPCCSPB 11 минут назад

      Ну, Рон в нападении играет, там особо нечего говорить друг другу, понимание игры должен читать на поле нападающий, а не во время игры обсуждать это. Вот для защитника это было бы плохо.

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      Рейтинг: +11781

      Garrincha58 36 минут назад

      кто посмел вякнуть на легенду кто это ?

      1
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      Рейтинг: +2702

      raritet 43 минуты назад

      Что ему Ваш итальянский, если он мечтает играть в Спартаке. А Федуну все равно ; невежа или не невежа, главное чтобы с мячиком мог управляться.

      1
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      Рейтинг: +2945

      Гавроша > raritet 35 минут назад

      Да нет, какой мячик - в спартаке главное научиться нырять в штрафной да бить пенальти, и все это он умеет идеально!

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      Рейтинг: +304

      111ax 56 минут назад

      в 36 лет ему учить язык смысла особого нет, да и с его то насыщенной жизнью

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      Рейтинг: +4092

      Давид59 1 час назад

      Мысль понятна, но перевод не катит. Невежда - это человек, который вообще мало образован. Не думаю, что Криш невежда. Скорей пофигист.

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      Рейтинг: +2061

      FENIX-SL 1 час назад

      Паскуале Бруно
      ну он не знает язык
      а кто этот Бруно знает наверное заядлый фанат Юве только

      1
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      Рейтинг: +981

      Psih86 1 час назад

      Ему не обязательно говорить вообще, он игру понимает лучше чем весь Ювентус...

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      Рейтинг: +505

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Я не знаю кто такой этот Бруно. Какие у него индивидуальные достижения, в чем он отличился в мировых финалах. Зато знаю кто Роналдо, и что Ювентус обладает Роналдозависимостью. Бруно лучше жевать чем говорить

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