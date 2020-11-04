Экс-защитник «Ювентуса»: «Роналду – невежда. Уже два года в Италии, но до сих пор не выучил язык»

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал форварда туринцев Криштиану Роналду за незнание итальянского языка.
«Роналду – невежда. Он играет в Италии уже два года, но до сих пор не выучил итальянский язык. Он говорит только на испанском.
У Роналду нет уважения ни к партнерам по команде, ни к итальянцам», – приводит слова Паскуале Calciomercato.
- Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018-го года.
- Португалец сыграл за «Ювентус» в 92 матчах и забил 70 мячей.
Источник: Calciomercato