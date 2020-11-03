«Рапид» – о террористических атаках в Вене: «Надеемся, все в безопасности. Берегите себя!»

Австрийский «Рапид» отреагировал на террористические атаки в Вене перед матчем с «Дандолком» в Лиге Европы.

Вечером 2 ноября в центре города было совершено несколько вооруженных нападений, в результате которых погибли минимум два человека. Около 15 людей ранены. Один нападавший убит, остальным преступникам удалось скрыться.

«Уважаемые болельщики «Рапида», мы надеемся, что вы все в безопасности! То, что происходит в нашем прекрасном городе, неописуемо. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома и берегите себя!», – написал клуб в твиттере.