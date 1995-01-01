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    «Рапид» – о террористических атаках в Вене: «Надеемся, все в безопасности. Берегите себя!»

    Австрийский «Рапид» отреагировал на террористические атаки в Вене перед матчем с «Дандолком» в Лиге Европы.

    Вечером 2 ноября в центре города было совершено несколько вооруженных нападений, в результате которых погибли минимум два человека. Около 15 людей ранены. Один нападавший убит, остальным преступникам удалось скрыться.

    «Уважаемые болельщики «Рапида», мы надеемся, что вы все в безопасности! То, что происходит в нашем прекрасном городе, неописуемо. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома и берегите себя!», – написал клуб в твиттере.

    • «Рапид» примет «Дандолк» в четверг, 5 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рапида»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1962

      AZ 56 минут назад

      ну понятно... Кто то все никак не успокоится... Думаю понятно о ком речь

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