Газизов – о шутке «Коммент.Шоу» про Тедеско: «Она дурацкая. В мире происходят различные вещи; я бы не хотел, чтобы это задевало тренера и фанатов»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов удовлетворен извинениями ютуб-передачи «Коммент.Шоу». Шутка оттуда представлена ниже.

«Да, нас удовлетворило извинение «Коммент.Шоу». И Денис Казанский принес извинения. Этого достаточно, я считаю. Я бы не хотел останавливаться на таких дурацких шутках. В мире происходят различные вещи, я бы не хотел, чтобы это задевало нашего тренера и болельщиков. Надо быть более аккуратным», – убежден Газизов.