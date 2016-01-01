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    Газизов – о шутке «Коммент.Шоу» про Тедеско: «Она дурацкая. В мире происходят различные вещи; я бы не хотел, чтобы это задевало тренера и фанатов»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов удовлетворен извинениями ютуб-передачи «Коммент.Шоу». Шутка оттуда представлена ниже.

    «Да, нас удовлетворило извинение «Коммент.Шоу». И Денис Казанский принес извинения. Этого достаточно, я считаю. Я бы не хотел останавливаться на таких дурацких шутках. В мире происходят различные вещи, я бы не хотел, чтобы это задевало нашего тренера и болельщиков. Надо быть более аккуратным», – убежден Газизов.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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