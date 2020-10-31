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  • Карпин: «Посмотрел работу судьи Турбина в ФНЛ. Становится стыдно за таких людей»

Карпин: «Посмотрел работу судьи Турбина в ФНЛ. Становится стыдно за таких людей»

31 октября 2020, 19:20
12

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) сказал несколько слов о судействе. Он вспомнил Евгения Турбина, который к московской встрече отношения не имеет.

«Удаление комментировать не буду. Судейство все комментируют после каждого тура. Отстраняют, меняют наказания. Посмотрел, как работал Турбин в ФНЛ в матче «Чайки». За ближнего стыдно становится, становится стыдно за таких людей. Он в Сочи с нами насудил, теперь вот в ФНЛ работает», – сказал Карпин.

  • «Чайка» попросила РФС оценить судейство Турбина.
  • Турбин в сочинском матче удалил Карпина.
  • «Ростов» идет в РПЛ четвертым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Ростов Карпин Валерий Турбин Евгений
Комментарии (12)
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Чехов на Садовой
1604163605
А Мешок штопаный друга своего Турбину, сегодня поддержал, но не прокатило!!! Обделался, ё*т.
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paracetamol
1604163664
Да уж, судьи у нас.... Вот где она, коррупция начинается!
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anjaneri
1604163889
К сожалу, стыдно не тильки за футбольных сцудей.
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Nemchinevich I.P.
1604164177
На дыбу его или на бочку с порохом пускай полетает. Продажные судьи и матчи к сожалению, смотреть противно.
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aubergine
1604166059
Посмотрел видео. Турбин конечно чудак ещё тот. Не увидел видную за километр руку и два очевидных фола прозевал. Приболел может, конечно, или денежка в глаз попала. Хрен его знает чудака.
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DOCTOR PENALTY
1604169457
Валера за сегодняшнюю игру прими поздравления,ну а дальше только терпение и терпение...
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Ziklop
1604171262
эта судло продажная казёл, гнать его из футбола.
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Бриг
1604171610
Какой футбол, такие судьи. Так же как в магазине. Хотите качества - милости просим за рубежи.
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Серёга-Динамовец
1604177039
все судьи продажные,к сожалению
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zigbert
1604309539
По данному видео ошибки судьи очевидны.Но в ФНЛ нет ВАРа, подсказать некому.
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