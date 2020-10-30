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    Карпин: «Посмотрел работу судьи Турбина в ФНЛ. Становится стыдно за таких людей»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) сказал несколько слов о судействе. Он вспомнил Евгения Турбина, который к московской встрече отношения не имеет.

    «Удаление комментировать не буду. Судейство все комментируют после каждого тура. Отстраняют, меняют наказания. Посмотрел, как работал Турбин в ФНЛ в матче «Чайки». За ближнего стыдно становится, становится стыдно за таких людей. Он в Сочи с нами насудил, теперь вот в ФНЛ работает», – сказал Карпин.

    • «Чайка» попросила РФС оценить судейство Турбина.
    • Турбин в сочинском матче удалил Карпина.
    • «Ростов» идет в РПЛ четвертым.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +132

      aubergine 45 минут назад

      Посмотрел видео. Турбин конечно чудак ещё тот. Не увидел видную за километр руку и два очевидных фола прозевал. Приболел может, конечно, или денежка в глаз попала. Хрен его знает чудака.

      0
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      Рейтинг: +54

      Nemchinevich I.P. 1 час назад

      На дыбу его или на бочку с порохом пускай полетает. Продажные судьи и матчи к сожалению, смотреть противно.

      0
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      Рейтинг: +1254

      anjaneri 1 час назад

      К сожалу, стыдно не тильки за футбольных сцудей.

      1
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      Рейтинг: +8893

      paracetamol 1 час назад

      Да уж, судьи у нас.... Вот где она, коррупция начинается!

      0
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      Рейтинг: +665

      Чехов на Садовой 1 час назад

      А Мешок штопаный друга своего Турбину, сегодня поддержал, но не прокатило!!! Обделался, ё*т.

      1
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      Рейтинг: +2308

      Genz 1 час назад

      Валерий лох. Карточки правильные

      -3
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      Рейтинг: +9956

      alarm 2 часа назад

      я тут был, стыдно за спартак писал

      0
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      Рейтинг: +1537

      LOKOfanatik19 > alarm 1 час назад

      За Валеру никогда не стыдно, за Аларама вот стыдно.

      4
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      Рейтинг: +51

      аларм дубль2 > alarm 1 час назад

      степка!тебя папка не обижаеть!иначе кто за тебя тут?

      0
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      Рейтинг: +4935

      nik55 > alarm 11 минут назад

      кто такому дебилу рейтинг поднимает ?

      1
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      Рейтинг: +9956

      alarm > nik55 7 минут назад

      я не меньше тебя удивлён этому обстоятельству. почти 5 тыщ лайков - этож как надо обслуживать дезеувов в тарасофской бане, чтобы тебя так любили.

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