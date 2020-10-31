Карпин: «Посмотрел работу судьи Турбина в ФНЛ. Становится стыдно за таких людей»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) сказал несколько слов о судействе. Он вспомнил Евгения Турбина, который к московской встрече отношения не имеет.

«Удаление комментировать не буду. Судейство все комментируют после каждого тура. Отстраняют, меняют наказания. Посмотрел, как работал Турбин в ФНЛ в матче «Чайки». За ближнего стыдно становится, становится стыдно за таких людей. Он в Сочи с нами насудил, теперь вот в ФНЛ работает», – сказал Карпин.

«Чайка» попросила РФС оценить судейство Турбина.

Турбин в сочинском матче удалил Карпина.

«Ростов» идет в РПЛ четвертым.