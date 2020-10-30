Президент «Тамбова» Габуев ушел в отставку

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила об уходе Арсена Габуева с поста президента клуба.
«Арсен Таймуразович Габуев ушел в отставку по собственному желанию. Вчера получили от него заявление, но насчет того, кто займет его позицию, еще не думали.
Президент клуба – это должность внештатная, поэтому президента избирает общее собрание нашего клуба. На такой встрече и будет решена судьба этого поста», – сказала Коновалова.
- Габуев занимал должность президента «Тамбова» с 2018 года.
- Команда по итогам 12 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»