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    Президент «Тамбова» Габуев ушел в отставку

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила об уходе Арсена Габуева с поста президента клуба.

    «Арсен Таймуразович Габуев ушел в отставку по собственному желанию. Вчера получили от него заявление, но насчет того, кто займет его позицию, еще не думали.

    Президент клуба – это должность внештатная, поэтому президента избирает общее собрание нашего клуба. На такой встрече и будет решена судьба этого поста», – сказала Коновалова.

    • Габуев занимал должность президента «Тамбова» с 2018 года.
    • Команда по итогам 12 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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