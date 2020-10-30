Президент «Тамбова» Габуев ушел в отставку

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила об уходе Арсена Габуева с поста президента клуба.

«Арсен Таймуразович Габуев ушел в отставку по собственному желанию. Вчера получили от него заявление, но насчет того, кто займет его позицию, еще не думали.

Президент клуба – это должность внештатная, поэтому президента избирает общее собрание нашего клуба. На такой встрече и будет решена судьба этого поста», – сказала Коновалова.