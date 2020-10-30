Талалаев: «Балетное» судейство в РПЛ сыграло негативную службу в еврокубках»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвал одну из причин неудачной игры российских клубов в еврокубках.

«Я думаю, зрители очень хорошо увидели разницу в футболе и разницу в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов.

Если ведущие наши команды там наносят всего по 2-3 удара и доходят до ворот соперника 5-7 раз, то, наверное, стоит задуматься о том уровне, который демонстрируют команды — и это наши лидеры. И я думаю, что вот это такое «балетное» судейство, которое у нас было короткий промежуток времени, как раз сыграло негативную службу.

Особенно это было видно в первые 20 минут матча «Краснодара»: ребята падают, свистки не даются, а соперник проводит быстрые ответные атаки. Вспомните хотя бы эпизод перед пенальти. То же самое можно сказать о «Зените».

Ребята психологически ждут фола, когда идет борьба в центре поля. Европейские же судьи дают спокойно играть в футбол, как это было раньше, и мы не совсем готовы к этому. На мой взгляд, если мы избавимся от этого изъяна, то сможем приучить команды играть более агрессивно», – сказал Талалаев в интервью пресс-службе «Ахмата».