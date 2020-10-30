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  • Талалаев: «Балетное» судейство в РПЛ сыграло негативную службу в еврокубках»

Талалаев: «Балетное» судейство в РПЛ сыграло негативную службу в еврокубках»

30 октября 2020, 12:58
13

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвал одну из причин неудачной игры российских клубов в еврокубках.

«Я думаю, зрители очень хорошо увидели разницу в футболе и разницу в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов.

Если ведущие наши команды там наносят всего по 2-3 удара и доходят до ворот соперника 5-7 раз, то, наверное, стоит задуматься о том уровне, который демонстрируют команды — и это наши лидеры. И я думаю, что вот это такое «балетное» судейство, которое у нас было короткий промежуток времени, как раз сыграло негативную службу.

Особенно это было видно в первые 20 минут матча «Краснодара»: ребята падают, свистки не даются, а соперник проводит быстрые ответные атаки. Вспомните хотя бы эпизод перед пенальти. То же самое можно сказать о «Зените».

Ребята психологически ждут фола, когда идет борьба в центре поля. Европейские же судьи дают спокойно играть в футбол, как это было раньше, и мы не совсем готовы к этому. На мой взгляд, если мы избавимся от этого изъяна, то сможем приучить команды играть более агрессивно», – сказал Талалаев в интервью пресс-службе «Ахмата».

Источник: ютуб-канал «Ахмата»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (13)
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NewLife
1604052244
Правильно сказал, но я бы уточнил формулировку: "избирательное балетное судейство..."
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серега кашин
1604053505
полностью здравая мысль падают прото так, а у нас бы подняли шум и сказали о предъвзятом судействе и отстанили бы арбитров вот она и разница
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NewLife
1604056176
А куда делись эти сцуки из синит-экспресса и чемпионата, которые каждый здесь вываливали свой понос о том. что рфс негодует, а хашиг торжествует и Безбородову и Левникову тиздец ?
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Вомбат
1604057630
Дело тут не только в судействе и Федуне, а еще и в российской спортивной медицине. Черышев в Испании имеет репутацию хрусталя, Головин имеет точно такую же репутацию во Франции. Миранчук, если тренер даст ему играть, будет в Испании аналогом Черышева. Чем больше в мировом футболе денег, тем чаще нарушаются правила. Играть в Европе в последние годы стали намного жестче, и судьи закрывают на это глаза. Так как сейчас судят в Германии, Испании, Италии и Франции раньше судили только в Англии. А вот России это не коснулось.
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morgan59
1604058269
Судейство не просто балетное, а избирательно балетное, избирательно карательное. Понсе завалил защитника, все правильно. Мартынович положил руку на Понсе, свисток. И такие приблуды в каждом туре. И как правило всегда присутствует либо Спартак, либо , Зенит, либо ЦСКА, или Локо. Когда играет Уфа с Сочи, или Краснодар с Динамо, никаких претензий нет.
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JTherry
1604062605
"Ребята психологически ждут фола, когда идет борьба в центре поля..." ...а почему во множественном числе? ждет один дзюпа привыкший к свисткам Вилкова, Мешкова, Иванова, Турбина - яркий представитель тепличного "балетного судейства"... остальные играют, даже за удар локтем по лицу, дают ЖК тому, кому "прилетел" этот удар... а некоторым отменяют ЖК за удар шипами по бедру, вроде как - "грохнул" по неосторожности...) то есть, Шунину, Акинфееву - "по неосторожности" - ни в коем случае, а всем остальным - можно...
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порт
1604067973
Да дело не в судействе, а из за лимита.
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