Талалаев: «Балетное» судейство в РПЛ сыграло негативную службу в еврокубках»

"Ребята психологически ждут фола, когда идет борьба в центре поля..."
...а почему во множественном числе? ждет один дзюпа привыкший к свисткам Вилкова, Мешкова, Иванова, Турбина - яркий представитель тепличного "балетного судейства"... остальные играют, даже за удар локтем по лицу, дают ЖК тому, кому "прилетел" этот удар... а некоторым отменяют ЖК за удар шипами по бедру, вроде как - "грохнул" по неосторожности...) то есть, Шунину, Акинфееву - "по неосторожности" - ни в коем случае, а всем остальным - можно...
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвал одну из причин неудачной игры российских клубов в еврокубках.
«Я думаю, зрители очень хорошо увидели разницу в футболе и разницу в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов.
Если ведущие наши команды там наносят всего по 2-3 удара и доходят до ворот соперника 5-7 раз, то, наверное, стоит задуматься о том уровне, который демонстрируют команды — и это наши лидеры. И я думаю, что вот это такое «балетное» судейство, которое у нас было короткий промежуток времени, как раз сыграло негативную службу.
Особенно это было видно в первые 20 минут матча «Краснодара»: ребята падают, свистки не даются, а соперник проводит быстрые ответные атаки. Вспомните хотя бы эпизод перед пенальти. То же самое можно сказать о «Зените».
Ребята психологически ждут фола, когда идет борьба в центре поля. Европейские же судьи дают спокойно играть в футбол, как это было раньше, и мы не совсем готовы к этому. На мой взгляд, если мы избавимся от этого изъяна, то сможем приучить команды играть более агрессивно», – сказал Талалаев в интервью пресс-службе «Ахмата».
- Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.
- У российских команд ни одной победы в восьми матчах текущего евросезона.