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    У российских команд ни одной победы в восьми матчах текущего евросезона

    Клубы РПЛ сыграли свои матчи во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Суммарно российские команды провели восемь игр: четыре из них завершились ничьими, еще четыре – поражениями.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    29.10.2020 23:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +679

      Mr Green 8 минут назад

      не совсем понятно, что вы от наших клубов ждёте. Россия никогда не была футбольной державой, даже при союзе она стреляла изредка, а сборная при этом собиралась из игроков со всех республик. странные у нас болельщики, сами задирают планку ожиданий на уровень топ игроков и сами потом разочаровываются, что они до этого уровня не дотягивают.

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      Рейтинг: +433

      Вальдемар IV 1 час назад

      а кого должны были обыграть? ладно еще в первом туре равные у всех были, а во втором гранды и участник лч, разнесший аталанту года назад?

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      Рейтинг: +260

      n1hat 1 час назад

      У - Успех)

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      Рейтинг: +8647

      alex1951 1 час назад

      Нету на них ни Малюты Скуратова,ни Ивана Грозного,ни Сталина - гофнюки потеряли всяческий страх ......
      За кусок хлеба пахать на поле ,а не за сегодняшние бешеные бабки.
      Народ в параше,а эти жируют....И им все пох!

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      Рейтинг: +8621

      BRO_football 1 час назад

      Наследие Чемпионата мира!

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      Рейтинг: +17598

      bset 1 час назад

      Да можно было не писать, что источник Бомбардир. Все итак знают, что тут статейки пишут школьники, которые только задачки по методичке в школе решать умеют. Какие восемь матчей? Куда Ростов и Динамо делись? Куда отборочные игры Краснодара делись?

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      Рейтинг: +2390

      neveldomha 1 час назад

      На дне.

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