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  • У российских команд ни одной победы в восьми матчах текущего евросезона

У российских команд ни одной победы в восьми матчах текущего евросезона

29 октября 2020, 23:12
33

Клубы РПЛ сыграли свои матчи во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Суммарно российские команды провели восемь игр: четыре из них завершились ничьими, еще четыре – поражениями.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига Европы Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА
Комментарии (33)
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BRO_football
1604002640
Наследие Чемпионата мира!
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alex1951
1604003214
Нету на них ни Малюты Скуратова,ни Ивана Грозного,ни Сталина - гофнюки потеряли всяческий страх ...... За кусок хлеба пахать на поле ,а не за сегодняшние бешеные бабки. Народ в параше,а эти жируют....И им все пох!
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Mr Green
1604007928
не совсем понятно, что вы от наших клубов ждёте. Россия никогда не была футбольной державой, даже при союзе она стреляла изредка, а сборная при этом собиралась из игроков со всех республик. странные у нас болельщики, сами задирают планку ожиданий на уровень топ игроков и сами потом разочаровываются, что они до этого уровня не дотягивают.
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Просто-333
1604025535
Так держать! Это тактика такая. Пусть соперники думают, что мы играть не умеем. Зато потом, как- нибудь как вдарим по какой- нибудь Эстонии или Албании и будут комментаторы взахлёб рассказывать о мощи нашего футбола.
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sochi-2013
1604034943
Деградация налицо!
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black and yellow
1604042010
не удивительно
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alp
1604047329
ЗАто у нас есть лимит!!!!
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Кирпичный
1604056793
И это еще не предел, с нетерпением ждем третий тур еврокубков.
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Куарежма 31ру
1604079479
слава лимиту и величайшим российским игрокам!чемпионат деградирует.ушлепки с российским паспортом ходят пешком за лям в день, зная что они не заменимые.
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zigbert
1604087800
Выводы пока делать рано. Не сыграно и половину матчей в группах. Но если эта тенденция сохранится то РФС придется принимать решение по многим назревшим вопросам в нашем футбольном хозяйстве.
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