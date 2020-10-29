У российских команд ни одной победы в восьми матчах текущего евросезона

Клубы РПЛ сыграли свои матчи во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Суммарно российские команды провели восемь игр: четыре из них завершились ничьими, еще четыре – поражениями.
- «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2) и дортмундской «Боруссии» (0:2).
- «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» и уступил «Баварии» (1:2).
- «Краснодар» поделил очки с «Ренном» (1:1) и был разгромлен «Челси» (0:4).
- ЦСКА добыл ничьи в матчах с «Вольфсбергом» (1:1) и загребским «Динамо» (0:0).
Источник: «Бомбардир»