Кузяев: «Стоило играть смелее, больше рисковать. Мы очень огорчены»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Расстроены результатом. Наверное, стоило играть смелее. С позиции силы против «Боруссии» тяжело играть на их поле. Стоило больше рисковать. В атаке ничего не получилось.

Будем разбираться, выяснять, почему так случилось. Мы очень огорчены», – сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».