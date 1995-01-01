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    Кузяев: «Стоило играть смелее, больше рисковать. Мы очень огорчены»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

    «Расстроены результатом. Наверное, стоило играть смелее. С позиции силы против «Боруссии» тяжело играть на их поле. Стоило больше рисковать. В атаке ничего не получилось.

    Будем разбираться, выяснять, почему так случилось. Мы очень огорчены», – сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.
    • «Зенит» занимает последнее место в группе F.
    • В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8858

      paracetamol 16 минут назад

      Не стоило руками чужого напа в своей штрафной валить, вот чего стоило!

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