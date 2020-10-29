Кузяев: «Стоило играть смелее, больше рисковать. Мы очень огорчены»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).
«Расстроены результатом. Наверное, стоило играть смелее. С позиции силы против «Боруссии» тяжело играть на их поле. Стоило больше рисковать. В атаке ничего не получилось.
Будем разбираться, выяснять, почему так случилось. Мы очень огорчены», – сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».
- «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.
- «Зенит» занимает последнее место в группе F.
- В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.
Источник: «Бомбардир»